世界盃外圍賽｜美斯主場帽子戲法　助阿根廷炒玻利維亞半打

在美洲國家盃決賽中受傷，美斯缺席上月的兩場外圍賽，上仗對委內瑞拉才為國家隊復出，可是作客僅和對手1:1，令阿根廷連續兩場國際賽未贏。不過回到主場，美斯在全場球迷的支持下，上半場19分鐘美斯禁區右路接應隊友傳送射入，為大勝揭開序幕。雖然之後他的罰球被對手門將擋出，但是43分鐘他橫傳給空門的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez），為阿根廷拉開比數，到補時3分鐘，他今次罰球快開助功另一位隊友的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），半場令阿根廷領先3:0。

世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷球王的美斯（Lionel Messi）個人完成帽子戲法，在主場為阿根廷以6:0大勝玻利維亞，帶領球隊返回勝軌。美斯賽後就表示，因為知道這場比賽「隨時可能是自己最後一場」。而巴西也在主場取得大勝，以4:0贏秘魯，在外圍賽升上第4位。

下半場阿根廷未有收手，泰亞高艾美達（Thiago Almada）接應拿侯爾盧斯路（Nahuel Molina）的底線傳中，為阿根廷在69分鐘拉開至4球。不過之後又到美斯表演，他在84及86分鐘再入兩球，在今場完成帽子戲法，令阿根廷大勝6:0，這亦使他射入個人在國家隊的第112球，並是第10次在國家隊完成帽子戲法，與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）及逾百年前的英格蘭國腳韋夫活禾特（Vivian Woodward）創下的男子國家隊最多帽子戲法紀錄。

美斯：這隨時可能是最後的比賽

美斯在賽後表示：「能在這感受阿根廷球迷的反應是美好的。聽着他們呼叫我名字，這讓我很感動。我們都享受與球迷的這種聯繫及在主場作賽。」對於會否帶領阿根廷出戰2026年世界盃，他說：「我還未定下日期，或是未來的期限。我只是在享受這些。從人們對我的愛，令我比以前更大的感觸，因為我知道這隨時可能是我最後的比賽。」而他也大讚一批阿根廷年輕球員：「能夠在此出場是歡欣的時刻。被一班年輕隊友包圍，在我這年紀，讓我有仍是青年的感覺。我覺得自己會做了點傻事，因為我感覺很舒服。只要我在球隊繼續能作出貢獻，我計劃繼續在球隊享受比賽。」