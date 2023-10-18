熱門搜尋:
煥然壹居 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-18 12:17:53

世界盃外圍賽｜美斯梅開二度領阿根廷贏秘魯　巴西兩球不敵烏拉圭（附巴西比賽精華）

分享：
美斯復任正選帶領阿根廷贏波。(美聯社)

美斯復任正選帶領阿根廷贏波。(美聯社)

在有傳美斯（Lionel Messi）將會取得歷史第8個金球獎之下，這位阿根廷球王在世界盃外圍賽的南美洲區賽事，協助衞冕的阿根廷繼續保持全勝，以2:0擊敗秘魯。而巴西就有尼馬（Neymar）傷出之下，以0:2不敵烏拉圭。

在今場比賽之前，外國媒體就指美斯將會力壓曼城的挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），贏得今年的金球獎，也是歷史性的第8個金球獎。而月前因為肌肉疲勞而缺席的美斯，在對秘魯的一仗以正選上陣。上半場32分鐘，尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）左路傳中，美斯禁區頂球不着地射入，為阿根廷打破悶局。在10分鐘之後，阿根廷的反擊，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）橫傳美斯，與第一球相當的位置射入，半場阿根廷兩球在手。

Ad Block
阿根廷2:0作客贏秘魯。(美聯社) 阿根廷2:0作客贏秘魯。(美聯社) 阿根廷2:0作客贏秘魯。(美聯社) 阿根廷2:0作客贏秘魯。(美聯社) 阿根廷2:0作客贏秘魯。(美聯社)

下半場阿根廷仍然有爭取領先的機會，其中美斯亦曾經破網，然而入球被判無效，美斯未有完成帽子戲法，不過他的兩個入球，最終仍然帶領阿根廷以2:0擊敗秘魯，在外圍賽保持全勝。

尼馬傷出狀甚痛楚

至於另一邊廂，巴西今仗不單有球星的尼馬在比賽中受傷要換離場，球隊更以0:2作客不敵烏拉圭。烏拉圭目前與巴西同得7分，分別排第2及第3，而同樣有7分還有同日3:0擊敗智利的委內瑞拉。

尼馬在比賽途中受傷。(路透社) 尼馬被載離場時掩臉。(路透社) 烏拉圭2:0贏巴西。(路透社)

▼金球獎2023｜候選名單▼

金球獎2023｜哈利卡尼（拜仁慕尼黑、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜域陀奧森漢（拿玻里、尼日利亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基利安麥巴比（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜莫迪歷（皇家馬德里、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜金玟哉（拜仁慕尼黑、南韓）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜利雲杜夫斯基（巴塞隆拿、波蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜拿達路馬天尼斯（國際米蘭、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜美斯（國際邁亞密、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基沙文（馬德里體育會、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜洛迪卡斯簡迪（曼城、西班牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里、巴西）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖利安艾華利斯（曼城、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜耶辛尼保奴（希拉爾、摩洛哥）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜根度簡（巴塞隆拿、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜馬田奧迪加特（阿仙奴、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜艾寧夏蘭特（曼城、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜魯賓戴亞斯（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜達米安馬天尼斯（阿士東維拉、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜尼高路巴列拿（國際米蘭、意大利）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基華拉斯基利亞（拿玻里、格魯吉亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜貝拿度施華（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜高路梅安尼（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖迪比寧咸（皇家馬德里、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奇雲迪布尼（曼城、比利時）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜布卡約沙卡（阿仙奴、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆罕默德沙拿（利物浦、埃及）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜賓施馬（伊蒂哈德、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奧拿拿（曼聯、喀麥隆）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆斯亞拿（拜仁慕尼黑、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜加華度爾（曼城、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受