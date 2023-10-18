世界盃外圍賽｜美斯梅開二度領阿根廷贏秘魯　巴西兩球不敵烏拉圭（附巴西比賽精華）

在有傳美斯（Lionel Messi）將會取得歷史第8個金球獎之下，這位阿根廷球王在世界盃外圍賽的南美洲區賽事，協助衞冕的阿根廷繼續保持全勝，以2:0擊敗秘魯。而巴西就有尼馬（Neymar）傷出之下，以0:2不敵烏拉圭。

在今場比賽之前，外國媒體就指美斯將會力壓曼城的挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），贏得今年的金球獎，也是歷史性的第8個金球獎。而月前因為肌肉疲勞而缺席的美斯，在對秘魯的一仗以正選上陣。上半場32分鐘，尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）左路傳中，美斯禁區頂球不着地射入，為阿根廷打破悶局。在10分鐘之後，阿根廷的反擊，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）橫傳美斯，與第一球相當的位置射入，半場阿根廷兩球在手。