世界盃外圍賽｜美斯繼續缺陣　阿根廷作客不敵哥倫比亞

世界盃南美洲區的外圍賽，榜首的阿根廷在美斯（Lionel Messi）繼續因傷缺陣下再次失分，作客以1:2不敵哥倫比亞。至於巴西也在另一場比賽，作客以0:1不敵巴拉圭，在外圍賽僅排第5。

這是兩隊在美洲國家盃決賽後的再次對賽，哥倫比亞在主場再戰阿根廷。不過今場阿根廷繼續有美斯因為在美洲國家盃受傷而缺席。作客的阿根廷本身有一次領先機會，可是祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）搶到門將腳下球卻因為位置太窄而射不中。不過主隊就在25分鐘打開紀錄，效力英超狼隊的莫斯古拉（Yerson Mosquera）接應隊友短角球後的傳中，在尾柱無人看管頂入領先。阿根廷下半場有尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）在48分鐘扳平，不過哥倫比亞在60分鐘獲得12碼，占士洛迪古斯（James Rodriguez）為哥倫比亞射入，令球隊以2:1取勝。