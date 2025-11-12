世界盃外圍賽｜耶馬爾進行手術未通知國家隊　惹西班牙足協不滿

西班牙國家隊將在世界盃外圍賽，迎戰格魯吉亞及土耳其，不過巴塞隆拿前鋒的耶馬爾（Lamine Yamal）突然被剔出名單，西班牙足協指耶馬爾在周一（10日）進行了手術，考慮球員健康理由而作出換人，但足協批評巴塞方面未有就手術事前通知足協。

西班牙傳媒報道，耶馬爾在上星期獲國家隊的徵召，不過他卻在星期一未通知西班牙足協之下進行了一個小手術，然而足協指出這個「驚喜」巴塞在事前沒有向他們通報，而耶馬爾在手術後需要休息7至10日，故足協讓他返回巴塞。足協聲明表示：「西班牙足協的醫療部門在11月10日下午1點47分才得知，耶馬爾當天上午接受了侵入性射頻手術來治療他的不適，足協對此表示驚訝和擔憂。今次的手術在事前沒有向國家隊的醫療人員作出通知，並且是要到周一的晚上10時40分才收到詳細的報告，而報告建議他需要休息7至10日。」