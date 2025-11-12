世界盃外圍賽｜耶馬爾進行手術未通知國家隊　惹西班牙足協不滿

西班牙國家隊將在世界盃外圍賽，迎戰格魯吉亞及土耳其，不過巴塞隆拿前鋒的耶馬爾（Lamine Yamal）突然被剔出名單，西班牙足協指耶馬爾在周一（10日）進行了手術，考慮球員健康理由而作出換人，但足協批評巴塞方面未有就手術事前通知足協。
西班牙傳媒報道，耶馬爾在上星期獲國家隊的徵召，不過他卻在星期一未通知西班牙足協之下進行了一個小手術，然而足協指出這個「驚喜」巴塞在事前沒有向他們通報，而耶馬爾在手術後需要休息7至10日，故足協讓他返回巴塞。足協聲明表示：「西班牙足協的醫療部門在11月10日下午1點47分才得知，耶馬爾當天上午接受了侵入性射頻手術來治療他的不適，足協對此表示驚訝和擔憂。今次的手術在事前沒有向國家隊的醫療人員作出通知，並且是要到周一的晚上10時40分才收到詳細的報告，而報告建議他需要休息7至10日。」
足協表示：「在審視有關情況，球員的健康、安全及福祉永遠都在首位，西班牙足協因此決定將球員從現有名單剔除。」西班牙國家隊主帥的迪拉富安迪（Luis de la Fuente）對巴塞的處理手法表示驚訝：「有些程序是在西班牙足協以外進行，這是目前的狀況，而我們也只能接受。不過我過去未遇過這種狀況，我不認為這是平常。當然，我有點驚訝，這對所有人都是。我沒有聽到甚麼，也不知道詳情，不過我認為，這是基因為健康及體能問題。最終只感到震驚。」