世界盃外圍賽｜英格蘭三球輕取拉脫維亞　杜曹領軍兩連勝

英格蘭在外圍賽面對的對手都不強，杜曹的目標必然是要取得首名的直接晉級。面對拉脫維亞英軍上半場基本上難尋破關之法，到38分鐘才由列斯占士禁區頂的罰球彎入死角，為英格蘭打破僵局。不過英軍要拉開比數，還是要到下半場，哈利卡尼在68分鐘門前接應迪格蘭賴斯（Declan Rice）的地波傳中撞入，這是他105次代表英軍以來的第71球。後備上陣的伊斯在76分鐘，禁區內射入他首個國際賽的入球，令英格蘭最終贏3:0。兩場比賽全勝在分組領先，不過同組的塞爾維亞因為有歐洲國家聯賽的比賽而未有在今個賽期出戰。

杜曹在賽後表示：「這次的外圍賽帶點緊張，在形勢上變得艱難時，球員有如何的反應？這重點是可以做得更好。我會一直與他們戰鬥，因為他們在訓練做得很好。一些球員是有點失位，這些是需要注意，然而整體上我是很正面。」對於占士的罰球，他指：「列斯的質素是在最頂尖的水平，我們上星期有緊密聯繫，我們都知道他狀態很好，有很好的走位意識。這是他證明了的，他在整個訓練營表現都很正面。」

同組的另一場比賽，阿爾巴尼亞亦3:0擊敗安道爾。至於G組的比賽，波蘭在施維達斯基（Karol Swiderski）梅開二度下，以2:0擊敗馬爾他，波蘭分組兩連勝領先，不過同組還有荷蘭，這支橙衣兵團因為出戰歐國聯的八強而在今個賽期未有外圍賽比賽。另外在H組的羅馬尼亞，作客以5:1擊敗聖馬力諾。