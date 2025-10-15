世界盃外圍賽｜英格蘭大炒拉脫維亞成首支歐洲代表　C朗梅開二度葡萄牙仍被迫和

世界盃歐洲區的外圍賽，出現第一支的晉級隊伍。英格蘭作客以5:0大破拉脫維亞之後，在K組提前兩輪獲得明年決賽周的入場券。而葡萄牙有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）梅開二度延續個人的國際賽入球紀錄，不過葡萄牙只與匈牙利打成2:2，但葡萄牙下一輪贏波仍可提早出線。
歐洲區的世界盃外圍賽比賽遲展開，因此在周二（14日）才產生首支出線隊伍。在上仗友賽批評球迷「太靜」的英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel），今場可被英軍的作客球迷瘋狂「嘈起來」，嘲笑這英軍主帥。不過在場上，三獅兵團先由紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）在26分鐘打開紀錄。隊長的哈利卡尼（Harry Kane）44分鐘為英軍錦上添花，加上主隊在上半場補時4分鐘再罰12碼，卡尼操刀，半場梅開二度並為英格蘭領先3:0。
拉脫維亞的東尼斯夫斯（Maksims Tonisevs）換邊後將英格蘭的傳中送入網，令客隊拉開比數，而後備上陣的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）再下一城，令英格蘭大勝5:0，在分組6戰全勝，與次席的阿爾巴尼亞拉開7分距離，提早2輪晉級決賽周。K組另一場比賽，塞爾維亞作客3:1擊敗安道爾。
C朗創外圍賽入球紀錄
至於F組，葡萄牙開賽8分鐘失守，被匈牙利取得領先。不過C朗在22分鐘先為球隊追平，在上半場的補時3分鐘，C朗更梅開二度為葡萄牙反先2:1，這也是C朗歷屆第41個外圍賽入球，打破之前由危地馬拉名將卡路斯雷斯（Carlos Ruiz）的紀錄，同時也是他第143個國際賽入球。然而利物浦的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在補時1分鐘建功，令匈牙利以2:2作客迫和葡萄牙。失分的葡萄牙仍在F組以10分領先，與匈牙利有5分距離，因此餘下兩仗對愛爾蘭及阿美尼亞，葡萄牙只要贏1場都足以晉級。同組愛爾蘭就1:0小勝阿美尼亞。
意大利贏波仍排第2
I組的比賽就非常緊張，主場出戰的意大利以3:0擊敗了以色列，在分組取得15分，不過與挪威仍差3分，兩隊在最後一戰交手，可能成為出線的關鍵。同組的愛沙尼亞主場與摩爾多瓦打成1:1平手。至於E組，西班牙主場以4:0大勝保加利亞，繼續以3分之差領先次席的土耳其。而土耳其在另一邊廂，主場4:1大勝格魯吉亞。