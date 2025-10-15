世界盃外圍賽｜英格蘭大炒拉脫維亞成首支歐洲代表　C朗梅開二度葡萄牙仍被迫和

世界盃歐洲區的外圍賽，出現第一支的晉級隊伍。英格蘭作客以5:0大破拉脫維亞之後，在K組提前兩輪獲得明年決賽周的入場券。而葡萄牙有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）梅開二度延續個人的國際賽入球紀錄，不過葡萄牙只與匈牙利打成2:2，但葡萄牙下一輪贏波仍可提早出線。

歐洲區的世界盃外圍賽比賽遲展開，因此在周二（14日）才產生首支出線隊伍。在上仗友賽批評球迷「太靜」的英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel），今場可被英軍的作客球迷瘋狂「嘈起來」，嘲笑這英軍主帥。不過在場上，三獅兵團先由紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）在26分鐘打開紀錄。隊長的哈利卡尼（Harry Kane）44分鐘為英軍錦上添花，加上主隊在上半場補時4分鐘再罰12碼，卡尼操刀，半場梅開二度並為英格蘭領先3:0。