世界盃外圍賽｜英格蘭杜曹首次點兵　拉舒福特軒達臣齊歸隊

今年初正式出任英格蘭領隊的杜曹（Thomas Tuchel），公布月底世界盃歐洲區外圍賽的英格蘭大軍名單。當中阿仙奴的李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）及紐卡素的丹般恩（Dan Burn）首度獲徵召，至於外借阿士東維拉的拉舒福特（Marcus Rashford）及重返歐洲的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）獲重召入伍。
英格蘭將在本月21日會在溫布萊球場迎戰阿爾巴尼亞作為世界盃外圍賽的首場分組賽，之後24日會再對拉脫維亞。杜曹在周五（14日）公布他的首支英軍名單，其中除了備受期待的史基拿初次獲得徵召，已32歲的丹般恩入選也受到關注。而拉舒福特也自去年3月友賽巴西後，再次入選英格蘭名單。至於34歲的軒達臣在加盟阿積士後終於也重返英格蘭國家隊。
在26人的英軍名單之中，維拉的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）在對布魯日的歐聯受傷而未有入選，利物浦的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）同樣因傷缺席。至於水晶宮的阿當華頓（Adam Wharton）、諾定咸的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）、曼聯的哈利馬古尼（Harry Maguire）及馬德里體育會的干拿加歷查（Conor Gallagher）都未有入選。
It’s time to reveal Thomas Tuchel’s first #ThreeLions squad! 👀🏴— England (@England) March 14, 2025
英格蘭國家隊26人名單：
門將：甸恩軒達臣（Dean Henderson，水晶宮）、比克福特（Jordan Pickford，愛華頓）、蘭斯達爾（Aaron Ramsdale，修咸頓）、占士查科特（James Trafford，般尼）
後衛：丹般恩（Dan Burn，紐卡素）、利維高維爾（Levi Colwill，車路士）、馬克古希（Marc Guehi，水晶宮）、列斯占士（Reece James，車路士）、安斯干沙（Ezri Konsa，阿士東維拉）、李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly，阿仙奴）、利夫拿文杜（Tino Livramento，紐卡素）、查洛爾昆沙（Jarell Quansah，利物浦）、基爾獲加（Kyle Walker，AC米蘭）
中場：祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze，水晶宮）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson，阿積士）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones，利物浦）、高爾彭馬（Cole Palmer，車路士）、迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴）、摩根羅渣士（Morgan Rogers，阿士東維拉）
前鋒：查洛保雲（Jarrod Bowen，韋斯咸）、菲爾科頓（Phil Foden，車路士）、安東尼哥頓（Anthony Gordon，紐卡素）、哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）、拉舒福特（Marcus Rashford，阿士東維拉）、蘇蘭基（Dominic Solanke，熱刺）