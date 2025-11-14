世界盃外圍賽｜英格蘭正選左閘爭崩頭 曼城小將歷高奧拉利冒起

賽前多人談論的比寧咸 (Jude Bellingham)、科頓 (Phil Foden) 及伊斯 (Eberechi Eze) 等幾位「10號仔」位置球員悉數有落場比賽。不過除了多位球員現正爭奪10號正選位置之外，左閘正選位置同樣競爭相當激烈。究竟最終以下哪位左閘球員跑出，於明年世界盃決賽周正選上陣出擊呢？

史基拿正選機會少 形勢被動

李維士史基拿 (Myles Lewis-Skelly) 雖然曾經5次入選三獅大軍，但卻落選今月的國際賽期。該年青小將今季於阿仙奴只曾4次正選上陣 – 兩場歐聯及兩場聯賽盃賽事。英超聯賽方面，他的正選位置經已被卡拉科利 (Riccardo Calafiori) 搶去。

迪積史賓斯 (Djed Spence) 既可出任左閘，同時亦是一位右閘球員。他今年表現出色，於球會熱刺由邊緣人角色演變成陣中其中一位最佳及最受歡迎球員。他擅於一對一防守及引球推進。不過史賓斯的最佳位置是右閘，而熱刺在烏杜治 (Destiny Udogie) 出任左閘位置後，表現的確有所提升。