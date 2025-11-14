世界盃外圍賽｜葡萄牙作客不敵愛爾蘭　C朗開肘領紅牌

葡萄牙在世界盃外圍賽遭遇挫折，作客以0:2不敵愛爾蘭，隊中球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）更是因為開肘打對手，被球證紅牌驅逐。至於法國隊在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度之下，以4:0大破烏克蘭，提早取得決賽周席位。

賽前在分組遙遙領先的葡萄牙，作客去到愛爾蘭，贏波就可以鎖定決賽周的資格。然而在C朗壓陣之下，葡萄牙卻未能撕破愛爾蘭的防線，更在17分鐘，被主隊的特萊柏洛特（Troy Parrott）頂入領先。這位在荷甲效力的前鋒，45分鐘為愛爾蘭再下一城，半場愛爾蘭意外地領先兩球。換邊後葡萄牙未能扳平，更在59分鐘，C朗在對手禁區用手打向達拉奧沙（Dara O'Shea）的背脊，球證雖然即時出示了黃牌警告，不過視像助理裁判（VAR）提出審視後，球證翻看片段改罰紅牌，葡萄牙餘下30多分鐘要打少個，最終愛爾蘭保住優勢，贏2:0。同組的匈牙利在另一邊廂作客贏阿美尼亞1:0，在5輪過後，葡萄牙在F組仍以10分領先，周日主場對阿美尼亞，贏波就可以出線決賽周。至於愛爾蘭同日會對匈牙利，愛爾蘭要獲得附加賽機會，就必須擊敗對手。