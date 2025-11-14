世界盃外圍賽｜葡萄牙作客不敵愛爾蘭　C朗開肘領紅牌

葡萄牙在世界盃外圍賽遭遇挫折，作客以0:2不敵愛爾蘭，隊中球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）更是因為開肘打對手，被球證紅牌驅逐。至於法國隊在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度之下，以4:0大破烏克蘭，提早取得決賽周席位。
賽前在分組遙遙領先的葡萄牙，作客去到愛爾蘭，贏波就可以鎖定決賽周的資格。然而在C朗壓陣之下，葡萄牙卻未能撕破愛爾蘭的防線，更在17分鐘，被主隊的特萊柏洛特（Troy Parrott）頂入領先。這位在荷甲效力的前鋒，45分鐘為愛爾蘭再下一城，半場愛爾蘭意外地領先兩球。換邊後葡萄牙未能扳平，更在59分鐘，C朗在對手禁區用手打向達拉奧沙（Dara O'Shea）的背脊，球證雖然即時出示了黃牌警告，不過視像助理裁判（VAR）提出審視後，球證翻看片段改罰紅牌，葡萄牙餘下30多分鐘要打少個，最終愛爾蘭保住優勢，贏2:0。同組的匈牙利在另一邊廂作客贏阿美尼亞1:0，在5輪過後，葡萄牙在F組仍以10分領先，周日主場對阿美尼亞，贏波就可以出線決賽周。至於愛爾蘭同日會對匈牙利，愛爾蘭要獲得附加賽機會，就必須擊敗對手。
法國大勝烏克蘭提早出線
至於D組的比賽，法國主場對烏克蘭。半場法國隊未能取得入球，但換邊後到55分鐘獲得12碼，麥巴比操刀為球隊打開紀錄，之後米高奧利斯（Michael Olise）在76分鐘拉開比數，而麥巴比83分鐘再下一城，加上伊傑迪基（Hugo Ekitike）88分鐘的入球，為法國大勝4:0。法國5輪不敗，以13分提前取得決賽周的資格，同組的冰島以2:0擊敗阿塞拜疆後，烏克蘭與冰島同得7分，兩隊會在周日對賽決定附加賽席位。
I組，挪威在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）各自梅開二度，以4:1大勝愛沙尼亞，在小組以21分領先，最起碼可以獲得附加賽資格。而同組的意大利就以2:0作客贏摩爾多瓦，與挪威仍差3分，兩隊在周日進行對賽，雖然意大利主場對挪威，不過因為兩隊的得失球差有17球之多，除非挪威大敗0:9，否則挪威都可以相隔28年後再次打入決賽周，而意大利很大機會要轉戰附加賽。另外K組，已鎖定決賽周資格的英格蘭，主場以2:0擊敗塞爾維亞，分組7戰全勝，同組的阿爾巴尼亞作客1:0擊敗安道爾，將獲得附加賽席位，而塞爾維亞雖然在分組得第3名，但因為他們在歐洲國家聯賽獲得分組首名，仍可以參與附加賽。