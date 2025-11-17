世界盃外圍賽｜葡萄牙缺C朗大勝阿美尼亞出線　意大利主場大敗轉戰附加賽

世界盃外圍賽歐洲區分組賽最後一輪賽事，葡萄牙在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）停賽下，在般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）與祖奧尼維斯（Joao Neves）分別帽子戲法，以9:1大破阿美尼亞，取得明年決賽周入場券。同組的愛爾蘭在擊敗葡萄牙後，再反膀匈牙利，獲得附加賽的資格。至於要避免連續兩屆缺席的意大利，卻主場1:4不敵挪威，出線勢危。 上場對愛爾蘭開肘，C朗在這場最後的分組賽要停賽，而他更可能面對被國際足協（FIFA）停賽3場的處分，然而在葡萄牙足協提出抗議下，未知C朗最終需要停賽多久。然而如果葡萄牙轉戰附加賽，C朗是有機會以2場附加賽來避免要在決賽周首2場停賽。不過葡萄牙沒有為C朗走歪路，面對分組墊底的阿美尼亞，7分鐘由連拿度維加（Renato Veiga）先開紀錄，不過史柏特斯恩（Eduard Spertsyan）在18分鐘一度為阿美尼亞追平。然而干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）在28分鐘為葡萄牙再度領先，2分鐘後祖奧尼維斯為球隊再下一城，之後他41分鐘再入一球，到補時階段葡萄牙再獲得12碼，般奴費南迪斯操刀為葡萄牙半場領先5:1。

換邊後，般奴接應拉莫斯助攻，在52分鐘已拉開比數。在72分鐘葡萄牙再獲12碼，般奴射入個人完成帽子戲法。而81分鐘輪到尼維斯射入今場的第3球，葡萄牙已拉開至8:1，後備上陣的法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）補時再建一功，令葡萄牙大勝9:1完場。葡萄牙在小組以13分排榜首，取得明年的決賽周入場券。而同組的愛爾蘭乘上場擊敗葡萄牙氣勢，作客匈牙利雖然兩度落後。不過憑特萊柏洛特（Troy Parrott）完成帽子戲法，以3:2反勝匈牙利，愛爾蘭以10分反壓匈牙利獲得次名，可以出戰附加賽爭取餘下的3個決賽周名額。 愛爾蘭反勝匈牙利轉戰附加賽 至於在I組，分組領先的挪威作客意大利，今場挪威只要不輸超過9球都可以取得決賽周入場券。法蘭斯高艾斯普薜圖（Francesco Esposito）雖然在11分鐘為意大利取得領先。不過下半場挪威先由安東尼奧努沙（Antonio Nusa）在63分鐘追平，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在78分鐘為球隊反超，他1分鐘後再錦上添花，為挪威拉開比數，而佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）補時的入球，令挪威大勝4:1。挪威取得自1998年以來首次的決賽周資格，而意大利就要在附加賽爭取出線。同組的以色列雖然4:1大勝摩爾多瓦，不過都無法取得出線機會。

英格蘭分組全勝 D組的比賽，已取得決賽周資格的法國，作客再以3:1擊敗阿塞拜疆，分組5勝1和。而烏克蘭在中立場以2:0贏冰島，獲得附加賽的資格。在K組，同樣已經出線的英格蘭以2:0作客贏阿爾巴尼亞後，分組以8戰全勝姿態打入決賽周，而阿爾巴尼亞雖然輸波，不過仍可以次名資格出戰附加賽，同組的塞爾維亞擊敗拉脫維亞2:1，分組得第3。