世界盃外圍賽｜蘇格蘭麥湯米尼靚倒掛　擊敗丹麥28年首闖決賽周

蘇格蘭自1998年之後，再次打入世界盃決賽周。在歐洲區外圍賽的分組賽，蘇格蘭面對丹麥憑麥湯米尼（Scott McTominay）的倒掛打開紀錄，雖然兩度被追平，但最後以4:2擊敗對手取得直接出線資格，而丹麥轉戰附加賽。至於西班牙在與土耳其賽和2:2 後，與同樣打和的瑞士都在分組取得首名出線。 賽前落後2分，蘇格蘭想取得首名，必先要擊敗丹麥。兩隊首循環對賽踢平0:0，不過蘇格蘭主場3分鐘以一個精彩入球開紀錄，麥湯米尼禁區倒掛射入領先，半場蘇格蘭手執一球。換邊後丹麥在57分鐘獲得12碼，海倫（Rasmus Hojlund）操刀為丹麥追平。可是丹麥的拉斯姆斯基斯甸臣（Rasmus Kristensen）62分鐘領第2面黃牌被逐，打少個的丹麥在78分鐘被沙基蘭（Lawrence Shankland）再攻破防線落後。多古（Patrick Dorgu）在82分鐘又為丹麥扳平，此時丹麥就可以首名出線。但是前阿仙奴守的基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）在補時3分鐘再為蘇格蘭取得領先，之後他在5分鐘再建一功，令蘇格蘭以4:2擊敗丹麥，分組以13分反壓過丹麥以首名出線決賽周，而丹麥將要出戰附加賽。同組的白俄羅斯與希臘悶和0:0，希臘分組得第3。

西班牙奧地利瑞士和波晉級 至於E組，西班牙賽前與次席的土耳其相差3分，不過首循環因為大勝6:0，今場輸少過6球都可以出線。結果球隊4分鐘先由丹尼爾奧莫（Dani Olmo）打開紀錄，不過迪尼斯古爾（Deniz Gul）在42分鐘為土耳其追平。沙利奧斯簡（Salih Ozcan）換邊後於54分鐘為土耳其反先2:1，然而奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）在62分鐘為西班牙追平，兩隊最終踢平2:2，西班牙取得直接晉級資格，而土耳其轉戰附加賽。同組的保加利亞就以2:1擊敗格魯吉亞，不過仍然要墊底。 B組方面，瑞士作客科索沃，與西班牙一樣，瑞士賽前領先對手3分，加上首循環對賽大勝4:0，今場只要不輸多過4球就出線。最終瑞士與科索沃賽和1:1，瑞士打入決賽周，而科索沃以次名轉戰附加賽。H組的奧地利，主場亦以1:1賽和次席的波斯尼亞，奧地利獲得另一個歐洲區的席位，而波斯尼亞轉戰附加賽。同組羅馬尼亞大勝聖馬力諾7:1，羅馬尼亞以歐洲國家聯賽分組首名獲得附加賽資格。