世界盃外圍賽｜阿根廷主場大炒宿敵巴西　率先出線決賽周

世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷在主場面對宿敵的巴西，在半場已經拉開3:1之下，以4:1大勝對手，並提早4輪確定取得明年決賽周的席位，而巴西輸波仍排第4，雖然出線機會仍高，但主帥杜利禾（Dorival Junior）壓力大增。
首循環巴西主場輸一球，今次阿根廷缺少了有輕傷的美斯（Lionel Messi）及國際米蘭前鋒的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez），然而阿根廷的火力仍然強勁。4分鐘祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）接應隊友傳送，把握巴西防線未能解圍，為阿根廷先開紀錄。巴西防線今場問題多多，12分鐘巴西守將未能踢走阿根廷的傳中，伏兵遠柱的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）輕鬆撞入空門。
巴西防線漏洞頻頻
雖然馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在26分鐘搶甩阿根廷後防腳下球，為巴西追回一球。但防線的漏洞在37分鐘又輸多球，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）把握安素的長傳，在巴西守將未及為意，於門將賓圖（Bento）出迎前逗入，半場阿根廷已領先3:1。換邊後，後備上陣的古利亞奴施蒙尼（Giuliano Simeone）71分鐘禁區內勁射再下一城，令阿根廷最終以4:1大勝巴西。巴西今場僅得3次起腳，得1次中目標。
阿根廷贏波後，在14場取得31分，提早4輪比賽取得世界盃的入場券。而巴西就21分跌落第4，與第7名附加賽席位的委內瑞拉仍有6分距離。而其他南美洲區外圍賽，玻利維亞與烏拉圭悶和0:0，烏拉圭與巴西同分，不過因為得失球較佳排第3，而墊底的智利也與厄瓜多爾打成0:0，厄瓜多爾就升上第2位。至於哥倫比亞與巴拉圭踢平2:2，兩隊分列第6及第5位，而委內瑞拉就2:0贏秘魯。