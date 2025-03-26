世界盃外圍賽｜阿根廷主場大炒宿敵巴西　率先出線決賽周

世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷在主場面對宿敵的巴西，在半場已經拉開3:1之下，以4:1大勝對手，並提早4輪確定取得明年決賽周的席位，而巴西輸波仍排第4，雖然出線機會仍高，但主帥杜利禾（Dorival Junior）壓力大增。

首循環巴西主場輸一球，今次阿根廷缺少了有輕傷的美斯（Lionel Messi）及國際米蘭前鋒的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez），然而阿根廷的火力仍然強勁。4分鐘祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）接應隊友傳送，把握巴西防線未能解圍，為阿根廷先開紀錄。巴西防線今場問題多多，12分鐘巴西守將未能踢走阿根廷的傳中，伏兵遠柱的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）輕鬆撞入空門。