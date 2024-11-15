世界盃外圍賽｜阿根廷作客不敵巴拉圭　巴西賽和委內瑞拉

世界盃外圍賽的南美洲區賽事，榜首的阿根廷雖然有美斯（Lionel Messi）復任正選，但作客以1:2不敵巴拉圭。至於巴西作客去到委內瑞拉，有雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）射失12碼，令球隊僅與對手踢平1:1。

要衞冕的阿根廷，首要任務當然是爭取晉級。球隊在11分鐘先由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）打開紀錄。然而阿根廷的優勢僅8分鐘就消失，東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）接應隊友傳中，禁區內打倒掛抽入，為巴拉圭快速追平。奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）換邊僅2分鐘再為巴拉圭建功，令巴拉圭以2:1意外擊敗阿根廷。阿根廷輸波仍以22分在榜首領先。