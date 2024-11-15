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體育
2024-11-15 13:04:44

世界盃外圍賽｜阿根廷作客不敵巴拉圭　巴西賽和委內瑞拉

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阿根廷作客不敵巴拉圭。(路透社)

阿根廷作客不敵巴拉圭。(路透社)

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世界盃外圍賽的南美洲區賽事，榜首的阿根廷雖然有美斯（Lionel Messi）復任正選，但作客以1:2不敵巴拉圭。至於巴西作客去到委內瑞拉，有雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）射失12碼，令球隊僅與對手踢平1:1。

要衞冕的阿根廷，首要任務當然是爭取晉級。球隊在11分鐘先由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）打開紀錄。然而阿根廷的優勢僅8分鐘就消失，東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）接應隊友傳中，禁區內打倒掛抽入，為巴拉圭快速追平。奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）換邊僅2分鐘再為巴拉圭建功，令巴拉圭以2:1意外擊敗阿根廷。阿根廷輸波仍以22分在榜首領先。

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阿根廷作客1:2不敵巴拉圭。(路透社) 阿根廷作客1:2不敵巴拉圭。(路透社) 阿根廷作客1:2不敵巴拉圭。(路透社) 阿根廷作客1:2不敵巴拉圭。(路透社) 阿根廷作客1:2不敵巴拉圭。(路透社)

雲尼斯奧斯射失12碼

在今屆外圍賽表現失色的巴西，在作客委內瑞拉。巴西先由在西甲近況大勇的拉芬夏比洛尼（Raphinha）在43分鐘建功，領先半場。但下半場不夠1分鐘，就由施高維亞（Telasco Segovia）為委內瑞拉追平。巴西在62分鐘獲得12碼，只是雲尼斯奧斯操刀射失，委內瑞拉在89分鐘雖然有球員領紅牌打少一人，但仍保住1:1的和局。巴西目前以17分在外圍賽排第3位，而委內瑞拉就以12分排第7。南美洲前6名直接晉級世界盃決賽周，而第7名會參與跨洲附加賽。

巴西作客1:1賽和委內瑞拉。(路透社) 巴西作客1:1賽和委內瑞拉。(路透社) 巴西作客1:1賽和委內瑞拉。(路透社) 巴西作客1:1賽和委內瑞拉。(路透社) 巴西作客1:1賽和委內瑞拉。(路透社)

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