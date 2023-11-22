世界盃外圍賽｜香港主場兩度落後下迫和土庫曼　伊朗同遭烏茲別克追平

香港代表隊在周二（21日）晚的世界盃亞洲區外圍賽，以2:2迫和土庫曼，取得第1分。而球隊今場在主場有多次的入球機會，主帥安達臣讚揚球隊的表現。
上仗作客德克蘭不敵「亞洲第二」的伊朗0:4，港隊回過神來在主場迎戰土庫曼。與作客相比，港隊今仗作出不少變動，當中包括重召的理文前鋒艾華頓，這位入籍的巴西射手今仗前線擔起球隊的重任。不過上半場4分鐘就被客隊一次的反擊，由效力傑志的明加索夫單刀，乖巧笠過出迎的港隊門將葉鴻輝領先。不過港隊在12分鐘就追平，艾華頓右路後腳給予茹子楠傳中，黃威懾前柱頂入。之後港隊一度有陳肇鈞接應罰球頂入，但被旁證指越位而無效。轉過頭土庫曼再靠明加索夫救國，36分鐘他接應隊友底線傳中頂入，半場土庫曼領先2:1。
換邊後港隊向土庫曼施壓，加上客隊球員體能消耗較快，香港隊主導着形勢，但是仍然欠入球。直到65分鐘，港隊的罰球開出，土庫曼門將手槌打出不遠，被艾華頓笠入空門。之後港隊有多次反先的機會，只是艾華頓射門無力，安永佳頭槌高出，而陳晉一的補射又被門將擋住。最終港隊以2:2迫和對手，取得1分。同組的伊朗，在作客烏茲別克的比賽，在領先2:0之下被迫和2:2。港隊目前以較差的得失球在分組排第4。
港隊主帥的安達臣賽後對球隊的表現滿意，又指球隊值得全取3分。安達臣表示，港隊會在下月開始為亞洲盃決賽周進行備戰，而世界盃外圍賽的比賽會在明年3月重新展開，港隊會在3月21日主場對烏茲別克。
孫興民省兩粒助南韓輕取國足
至於亞洲區的其他比賽，中國隊在深圳主場，以0:3不敵南韓，當中南韓主力射手孫興民梅開二度。而同組的泰國就贏新加坡3:1。南韓兩戰全勝領先，泰國以得失球較佳排第2，中國排第3。至於中華台北在D組主場以0:1僅負於由前港隊主帥金判坤帶領的馬來西亞，馬來西亞分組兩連勝上榜首。而日本隊在沙特阿拉伯的中立場，以5:0大勝敘利亞，至於走過半個地球從澳洲轉到阿爾及利亞對巴勒斯坦的澳洲，就僅以1:0小勝對手。