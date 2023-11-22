世界盃外圍賽｜香港主場兩度落後下迫和土庫曼　伊朗同遭烏茲別克追平

香港代表隊在周二（21日）晚的世界盃亞洲區外圍賽，以2:2迫和土庫曼，取得第1分。而球隊今場在主場有多次的入球機會，主帥安達臣讚揚球隊的表現。

上仗作客德克蘭不敵「亞洲第二」的伊朗0:4，港隊回過神來在主場迎戰土庫曼。與作客相比，港隊今仗作出不少變動，當中包括重召的理文前鋒艾華頓，這位入籍的巴西射手今仗前線擔起球隊的重任。不過上半場4分鐘就被客隊一次的反擊，由效力傑志的明加索夫單刀，乖巧笠過出迎的港隊門將葉鴻輝領先。不過港隊在12分鐘就追平，艾華頓右路後腳給予茹子楠傳中，黃威懾前柱頂入。之後港隊一度有陳肇鈞接應罰球頂入，但被旁證指越位而無效。轉過頭土庫曼再靠明加索夫救國，36分鐘他接應隊友底線傳中頂入，半場土庫曼領先2:1。