熱門搜尋:
美國議息 香港足球 23條立法 SEASONS PLACE 華富邨重建 LOONG 9 泰峯 李龍基 大光麵 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-03-21 21:58:00

世界盃外圍賽｜香港隊主場兩球不敵烏茲別克　下周作客再戰

分享：
香港隊

香港隊全場埋門次數不多。(中新社)

香港足球隊今晚（21日）於旺角大球場與烏茲別克進行世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，吸引多達6,263名球迷入場。亞洲盃決賽周後，香港隊相隔個多月再次出戰國際賽。

香港隊賽前在世界盃亞洲區外圍賽的次圈E組2戰1和1負，同組除了烏軍還有伊朗及土庫曼。世界排名154的香港在球迷打氣下，面對世界排名66的烏茲別克，開賽僅4分鐘，港隊差點失守，烏茲別克一次攻勢將皮球送入網窩，然而有球員犯手球在先，球證判入球無效。之後烏茲別克繼續施壓，20分鐘，蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）殺入禁區埋門，然而射地波中柱彈出。香港隊在上半場餘下時間一直處於劣勢，幸而力保不失。反觀烏茲別克在上半場錄得13次射門，當中5次中目標，始終未能打開紀錄。

香港隊受制於烏茲別克的壓逼踢法。(中新社) 香港隊 香港隊 香港隊 香港隊 香港隊

換邊後，烏茲別克繼續壓逼香港隊防線，終於在4分鐘後取得入球。隊長蘇梅洛度夫接應隊友右路地波傳中，於遠柱掃入，烏茲別克領先1:0。65分鐘，烏茲別克在進攻左路開出角球，阿舒亞馬托夫（Rustam Ashurmatov）後上衝頂破網，將比數改寫成2:0。之後香港隊努力組織攻勢，可惜具威脅的埋門不多，最終以兩球落敗。

香港隊

完場後，香港隊球員走到觀眾席前，多謝球迷支持。(本報攝)

香港足球隊之前6次面對來自中亞的烏茲別克，往績2和4負。最近一次對賽為2013年亞洲盃外圍賽，當時香港足球隊以0:2落敗，時任主帥金判坤在賽後落淚。安達臣執教的香港隊將在3月26日作客烏茲別克，之後將在6月5日主場鬥勁旅伊朗。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受