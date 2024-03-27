世界盃外圍賽｜香港隊作客再吞烏茲別克3蛋　分組賽提早出局

香港隊在世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，作客再負烏茲別克0:3。由於同組的另一場比賽，伊朗1:0擊敗土庫曼，因此港隊肯定無緣晉身第3圈。

上一輪的比賽，港隊在主場以0:2見負，相隔數日主客互換再戰，港隊今場因為傷兵等問題作出多個變動，當中包括前鋒潘沛軒與米高獲得正選上陣。然而作客去到塔什干，港隊完全受制於對手。直到20分鐘，在意甲效力的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）把握到隊友的斜傳，禁區頂飛身篤入，令主隊取得領先。之後港隊仍難以組織威脅對手的攻門，半場香港落後0:1。