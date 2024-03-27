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體育
2024-03-27 00:28:25

世界盃外圍賽｜香港隊作客再吞烏茲別克3蛋　分組賽提早出局

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香港隊在世界盃外圍賽作客烏茲別克。(香港足總圖片)

香港隊在世界盃外圍賽作客烏茲別克。(香港足總圖片)

香港隊在世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，作客再負烏茲別克0:3。由於同組的另一場比賽，伊朗1:0擊敗土庫曼，因此港隊肯定無緣晉身第3圈。

上一輪的比賽，港隊在主場以0:2見負，相隔數日主客互換再戰，港隊今場因為傷兵等問題作出多個變動，當中包括前鋒潘沛軒與米高獲得正選上陣。然而作客去到塔什干，港隊完全受制於對手。直到20分鐘，在意甲效力的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）把握到隊友的斜傳，禁區頂飛身篤入，令主隊取得領先。之後港隊仍難以組織威脅對手的攻門，半場香港落後0:1。

蘇梅洛度夫為烏茲別克打開紀錄。(美聯社) 香港隊作客0:3不敵烏茲別克。(美聯社) 香港隊作客0:3不敵烏茲別克。(美聯社) 香港隊作客0:3不敵烏茲別克。(美聯社) 香港隊作客0:3不敵烏茲別克。(美聯社) 香港隊作客0:3不敵烏茲別克。(美聯社) 港隊守將周緣德今場繼續正選。(美聯社) 港隊守將茹子楠。(香港足總圖片) 香港隊前鋒潘沛軒今仗獲正選。(香港足總圖片) 陳俊樂繼續扼守港隊的中場。(香港足總圖片)

換邊後主隊收起了蘇梅洛度夫，但在63分鐘艾堅洛夫（Khojimat Erkinov）禁區頂起腳彎向遠柱，港隊門將葉鴻輝欲挽無從，令港隊落後至0:2。之後港隊藉角球攻勢有一次攻門機會，只是港隊球員射高。到70分鐘，後備上陣的烏倫洛夫（Oston Urunov）突破越位之下，單刀為主隊射成3:0。烏茲別克之後還有一記禁區頂的遠射中柱，而烏倫洛夫的另一次單刀就被葉鴻輝救出。最終港隊以0:3落敗，在分組4戰僅得1分。

下一輪的比賽港隊將會在6月主場對伊朗，而最後一仗會作客土庫曼。由於同組另一場比賽伊朗作客1:0擊敗土庫曼，港隊將提早兩輪確定無法出線。

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數十香港球迷作客烏茲別克支持港隊。(美聯社) 數十香港球迷作客烏茲別克支持港隊。(香港足總圖片)
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