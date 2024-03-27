世界盃外圍賽｜香港隊作客再吞烏茲別克3蛋　安達臣：球員已盡力（更新）

香港隊在世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，作客再負烏茲別克0:3。由於同組的另一場比賽，伊朗1:0擊敗土庫曼，因此港隊肯定無緣晉身第3圈。主帥安達臣在賽後表示，球員已經盡力，又認為這是一場困難的比賽，港隊即使輸到3球表現也未至於不好。 上一輪的比賽，港隊在主場以0:2見負，相隔數日主客互換再戰，港隊今場因為傷兵等問題作出多個變動，當中包括前鋒潘沛軒與米高獲得正選上陣。然而作客去到塔什干，港隊完全受制於對手。直到20分鐘，在意甲效力的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）把握到隊友的斜傳，禁區頂飛身篤入，令主隊取得領先。之後港隊仍難以組織威脅對手的攻門，半場香港落後0:1。

換邊後主隊收起了蘇梅洛度夫，但在63分鐘艾堅洛夫（Khojimat Erkinov）禁區頂起腳彎向遠柱，港隊門將葉鴻輝欲挽無從，令港隊落後至0:2。之後港隊藉角球攻勢有一次攻門機會，只是港隊球員射高。到70分鐘，後備上陣的烏倫洛夫（Oston Urunov）突破越位之下，單刀為主隊射成3:0。烏茲別克之後還有一記禁區頂的遠射中柱，而烏倫洛夫的另一次單刀就被葉鴻輝救出。最終港隊以0:3落敗，在分組4戰僅得1分。 安達臣被問到香港與中國差距 港隊主帥安達臣在賽後指，球隊已盡力在今場打出最好。他指球隊確實在開賽初期被對手壓迫，但之後有段時間可以換取到一點攻勢。他又指，即使今場輸到兩三球，然而門將及防守的表現都是很好。他指雖然港隊有兩個很簡單的失球，不過他認為球隊並不是太差。另外在記者會上，他亦被問到香港隊與中國隊的分別，安達臣就表示自已無法代表其他球隊，但是港隊在他上任以來，確實已取得了一點的進步，而中國隊的狀況他就不作評論。