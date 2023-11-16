世界盃外圍賽｜香港隊作客惡鬥伊朗　冀重演亞運奇蹟

香港隊與伊朗近年都是老對手，除了在亞運對賽之外，上屆的世界盃暨亞洲盃外圍賽，香港分組也曾與對手同組。上屆賽事香港雖然在巴林的中立場輸1:3，不過鄭兆均仍為香港攻入一球。而港隊除了要在今次世盃外與伊朗同組，在明年初的亞洲盃，香港也要與伊朗再次交手。然而港隊在首圈賽事，主場雖然大勝不丹，但作客不丹卻不敵對手，球隊的表現仍受質疑。

安達臣：亞運令我們看到足球的可能性

港隊今次獲得內地球會的放人下，陣容完整。防線雖然有羅素宣布退出國際賽生涯，但效力中超浙江的梁諾恆、梅州客家的茹子楠及中甲大連人的勞烈斯都入選。而德國青年軍的米高加上效力中甲的安永佳，仍是港隊前線重要成員。港隊主帥安達臣在賽前的記者會上表示：「兩隊的世界排名差距巨大，但亞運令我們看到足球的可能性。明天（16日）的比賽預計會更加困難，但我們會盡全力爭取成績。」

然而對手的伊朗始終是亞洲排名第2的球隊，而且為準備今次世盃外，也仍然徵召一眾歐洲外流球員，當中包括英超賓福特的沙文高度斯（Saman Ghoddos）、意甲羅馬的前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）、葡超波圖射手泰尼米（Mehdi Taremi）以及曾效力英超白禮頓，現效力荷蘭飛燕諾的查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh），連同世界盃門將的比蘭華特（Alireza Beiranvand），球隊實力仍是亞洲一線。