世界盃外圍賽｜香港隊備戰對烏茲別克　補選龐焯熙余煒廉

經過個多月後，香港足球代表隊將會再度出戰國際賽，在世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，面對中亞勁旅的烏茲別克。而港隊今日（19日）宣布，因為南區的門將伍瑋謙受傷，補選了晉峰的門將龐焯熙及理文守將的余煒廉入伍。
港隊會在周四（21日）在旺角大球場迎戰烏茲別克，球隊近日已在將軍澳的足球訓練中心進行備戰。然而因為伍瑋謙的受傷，球隊在今日公布補選兩名球員，包括晉峰的龐焯熙及理文守將的余煒廉。而球隊隊中就徵召了4名在中超效力的球員，包括周緣德、茹子楠、孫銘謙及安永佳，至於浙江的梁諾恆就未有入選。而東方的鐘樂安在今次獲得徵召到港隊的決選名單。
港隊主帥安達臣在周一（18日）開操時，有解釋了部份球員不獲徵召主要是健康問題。另外他又證實，自己仍未獲足總商討續約事宜，並表明若有好選擇將會離開港隊。
香港隊世界盃外圍賽對烏茲別克球員名單：
守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、龐焯熙（晉峰）
後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南隊）、艾里奧、羅梓駿（傑志）、李毅凱、徐宏傑、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、張憙延、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：米高（恩高斯達特）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）