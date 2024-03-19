世界盃外圍賽｜香港隊備戰對烏茲別克　補選龐焯熙余煒廉

經過個多月後，香港足球代表隊將會再度出戰國際賽，在世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，面對中亞勁旅的烏茲別克。而港隊今日（19日）宣布，因為南區的門將伍瑋謙受傷，補選了晉峰的門將龐焯熙及理文守將的余煒廉入伍。

港隊會在周四（21日）在旺角大球場迎戰烏茲別克，球隊近日已在將軍澳的足球訓練中心進行備戰。然而因為伍瑋謙的受傷，球隊在今日公布補選兩名球員，包括晉峰的龐焯熙及理文守將的余煒廉。而球隊隊中就徵召了4名在中超效力的球員，包括周緣德、茹子楠、孫銘謙及安永佳，至於浙江的梁諾恆就未有入選。而東方的鐘樂安在今次獲得徵召到港隊的決選名單。