世界盃外圍賽｜香港隊出發土庫曼備戰　分組最後一仗僅餘21將出征

在世界盃外圍賽已確定出局的香港隊，仍會在下周二（11日）進行亞洲區外圍賽次圈的最後一場分組賽，作客對土庫曼的比賽。然而受到傷患等影響，港隊僅餘21名球員出發，當中只有茹子楠及安永佳兩位在內地聯賽的球員隨隊，不過在周四（6日）對伊朗取得入球的兩位新兵馬希偉及杜俊暉亦會同行。

香港隊與土庫曼同樣在分組中未嘗一勝，早已肯定出局，今仗僅是在分組的排名之戰。在周四晚港隊在大球場雖然不敵亞洲第2的伊朗，但仍由馬希偉及杜俊暉取得的入球，令球迷也相當滿意，然而在球員的傷患及其他因素影響下，包括周緣德及陳嘉豪退隊，而早前孫銘謙已因傷退出，由林衍廷代替，令原本有4位內地聯賽效力球員就突然減半至2人。