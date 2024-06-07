世界盃外圍賽｜香港隊出發土庫曼備戰　分組最後一仗僅餘21將出征

在世界盃外圍賽已確定出局的香港隊，仍會在下周二（11日）進行亞洲區外圍賽次圈的最後一場分組賽，作客對土庫曼的比賽。然而受到傷患等影響，港隊僅餘21名球員出發，當中只有茹子楠及安永佳兩位在內地聯賽的球員隨隊，不過在周四（6日）對伊朗取得入球的兩位新兵馬希偉及杜俊暉亦會同行。
香港隊與土庫曼同樣在分組中未嘗一勝，早已肯定出局，今仗僅是在分組的排名之戰。在周四晚港隊在大球場雖然不敵亞洲第2的伊朗，但仍由馬希偉及杜俊暉取得的入球，令球迷也相當滿意，然而在球員的傷患及其他因素影響下，包括周緣德及陳嘉豪退隊，而早前孫銘謙已因傷退出，由林衍廷代替，令原本有4位內地聯賽效力球員就突然減半至2人。
港隊在今晚已出發到泰國的曼谷，並會在當地再轉機往土庫曼，之後會在當地進行訓練，至周二晚會與土庫曼進行最後一仗的比賽。
港隊作客土庫曼21人名單：
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）
後衛：杜俊暉（保頓）、陳晉一、艾里奧、羅梓駿（傑志）、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）、鐘樂安
中場：林衍廷、馬希偉（東方）、陳俊樂（傑志）、胡晉銘（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、安永佳（深圳新鵬城）、史提芬彭利拿