世界盃外圍賽｜香港隊分組賽鬥烏茲別克 0比1落後 (持續更新)

香港足球隊今晚(3月21日)於旺角大球場，與烏茲別克進行世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽。亞洲盃決賽周後，香港隊相隔個多月再次出戰國際賽。

香港隊賽前在世界盃亞洲區外圍賽的次圈E組2戰1和，同組除了烏軍還有伊朗及土庫曼。世界排名154的香港在球迷打氣下，面對世界排名66的烏茲別克。開賽後4分鐘，港隊差點失守，烏茲別克一次攻勢將皮球送入網窩，然而有球員犯手球在先，球證判入球無效。之後烏茲別克繼續施壓，20分鐘，卡斯高殺入禁區埋門，然而射地波中柱彈出。香港隊在上半場餘下時間一直處於劣勢，幸而力保不失。反觀烏茲別克在上半場錄得13次射門，當中5次中目標，始終未能打開紀錄。