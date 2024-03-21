香港隊今晚（21日）將在旺角大球場，與烏茲別克進行世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽。港隊主帥安達臣對於在旺角場出戰表示高興，然而在昨日（20日）記者會上，對手烏茲別克似乎就對場地感到困惑。另外，港隊會在賽前為兩名退出港隊的沙場老將鞠盈智及黃洋舉行告別儀式。

在亞洲盃決賽周後，港隊相隔個多月再次出戰國際賽。港隊在早前宣布作出球員的更改，原因是冠忠南區門將的伍瑋謙及傑志守將羅梓駿分別因傷退隊，由晉峰門將的龐焯熙及理文守將余煒廉代替。由於大球場將要舉行七人欖球賽「養草」，而不能借予港隊比賽，主帥安達臣就認為在旺角場比賽對港隊更有利。他指因為港隊球員較常在這個主場本地賽事的球場比賽，球員也很高興場地的氣氛，故相信在旺角場會較利香港隊的發揮。不過對手的烏茲別克，在昨晚記者會已質疑有關的決定。