世界盃外圍賽︱香港首圈戰不丹　國足面對南韓泰國挑戰（分組更新）

2026年世界盃亞洲區的外圍賽，今日（27日）香港時間下午2時會進行抽籤。原本因為世界排名，可以免於在首圈出戰的港隊，因為亞洲足協突然恢復斯里蘭卡的參賽資格，令到香港需要參與首圈的比賽。而港隊首圈抽中不丹，晉級分組將面對伊朗及烏茲別克。至於國足在分組亦要面對南韓及泰國兩支球隊。
亞洲區的世界盃外圍賽，將會連同2027年亞洲盃外圍賽一同抽籤。在原計劃中，因為斯里蘭卡被國際足協（FIFA）暫停會籍，香港得以在排名上直入次圈。然而亞洲足協在昨日（26日）確定斯里蘭卡重獲資格，故此香港又需要參與首圈比賽。
根據規則首圈外圍賽由20支排名最低的亞洲球隊抽籤對賽，香港是20隊中排名最高，故只會面對排名較弱的隊伍，在10月中進行主客兩回合對賽，然後取得次圈分組賽的資格。
港隊在首圈列入第一級別，避免了一些實力及排名都較前的球隊。而香港首圈的對手，將會是不丹。首回合賽事會在10月12日舉行，香港先主場，而次回合作客會在10月17日進行。
2026年世界盃亞洲區外圍賽第一圈
阿富汗 對 蒙古
馬爾代夫 對 孟加拉
新加坡 對 關島
也門 對 斯里蘭卡
緬甸 對 澳門
柬埔寨 對 巴基斯坦
中華台北 對 東帝汶
印尼 對 汶萊
香港 對 不丹
尼泊爾 對 老撾
中國分組面對南韓泰國夾擊
至於在稍後再進行的分組賽，港隊晉級後需要面對與伊朗、烏茲別克及土庫曼。而中國隊在次圈分組並不易應付，同組除了有南韓之外，還有近年實力上曾已追近的泰國。在9個分組的前兩名會晉級第三圈外圍賽，而尾兩隊會進行亞洲盃的第三圈外圍賽。
世界盃亞洲區外圍賽次圈分組
A組：卡塔爾、印度、科威特、阿富汗／蒙古
B組：日本、敘利亞、北韓、緬甸／澳門
C組：南韓、中國、泰國、新加坡／關島
D組：阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞、中華台北／東帝汶
E組：伊朗、烏茲別克、土庫曼、香港／不丹
F組：伊拉克、越南、菲律賓、印尼／汶萊
G組：沙特阿拉伯、約旦、塔吉克、柬埔寨／巴基斯坦
H組：阿聯酋、巴林、也門／斯里蘭卡、尼泊爾／老撾
I組：澳洲、巴勒斯坦、黎巴嫩、馬爾代夫／孟加拉