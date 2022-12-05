世界盃激戰！分途出擊爭8強 日本鬥克羅地亞 南韓撼巴西

2022世界盃16強淘汰賽階段，第三晚爆矚目大戰！兩支亞洲勁旅日本及南韓，今晚分別挑戰上屆世盃亞軍克羅地亞及世盃5屆盟主巴西，爭入8強，若「藍武士」日本及「太極虎」南韓齊響勝鼓，更會在8強相遇，並確保亞洲球隊佔4強一席！

日本在分組賽連挫德國及西班牙，在兩場均以後備入替並取得追和入球的堂安律(左圖)，或再成勝負關鍵；教練森保一曾稱球隊目標是打入8強，且看能否打敗由37歲、金球獎得主莫迪歷帶領的克羅地亞。至於壓陣的南韓，分組最後一戰補時入球挫葡萄牙出線，盡顯「太極虎」打不死鬥志；不過今仗遇上正選球員以逸待勞的「5冠」巴西，加上星級鋒將尼馬料擔正搏殺，恐怕南韓不易製造驚人戰果。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情