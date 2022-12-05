世界盃激戰！分途出擊爭8強 日本鬥克羅地亞 南韓撼巴西

2022世界盃16強淘汰賽階段，第三晚爆矚目大戰！兩支亞洲勁旅日本及南韓，今晚分別挑戰上屆世盃亞軍克羅地亞及世盃5屆盟主巴西，爭入8強，若「藍武士」日本及「太極虎」南韓齊響勝鼓，更會在8強相遇，並確保亞洲球隊佔4強一席！
日本在分組賽連挫德國及西班牙，在兩場均以後備入替並取得追和入球的堂安律(左圖)，或再成勝負關鍵；教練森保一曾稱球隊目標是打入8強，且看能否打敗由37歲、金球獎得主莫迪歷帶領的克羅地亞。至於壓陣的南韓，分組最後一戰補時入球挫葡萄牙出線，盡顯「太極虎」打不死鬥志；不過今仗遇上正選球員以逸待勞的「5冠」巴西，加上星級鋒將尼馬料擔正搏殺，恐怕南韓不易製造驚人戰果。
信和旗下商場暫停周一、二晚賽事直播
由於16強賽事未有安排免費直播，不少市民都會相約到商場或酒吧觀看球賽！不過有酒吧負責人稱，世盃熱潮對平日晚上生意幫助不大。樓上吧Penthouse負責人胡先生指，基本上走不出「酒吧業生態」，即周五、六一定全場滿座，在世界盃氣氛下，也多了周末即日預約8至10人枱；而周日及一晚即使有英、法、日、韓甚至巴西等強隊賽事，仍未見帶旺預訂，料「walk in」客量今晚或會好一點。若市民要到商場觀戰，則要留意商場相關公布，其中信和旗下屯門市廣場、荃新天地及奧海城，昨在社交平台上宣布，暫停直播今明兩晚、共4場賽事。
今晚世界盃16強直播
晚上11時日本對克羅地亞 深夜3時巴西對南韓