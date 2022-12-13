世界盃爭入決賽｜美斯大戰莫迪歷 阿根廷誓挫克羅地亞

老而彌堅，百戰不殆！由球王美斯帶領的阿根廷，香港時間今晚深夜世界盃4強戰，面對由「魔笛」莫迪歷領軍的上屆亞軍克羅地亞(14/12 03:00)。兩金球獎得主曾在西甲交手多年，今次各披國家隊戰衣再相逢，誓要淘汰對手，領軍率先闖決賽，延續世盃夢。
35歲的美斯奪獎無數，包括在西甲効力巴塞隆拿時，寫下球會生涯的傳奇篇章；但直至去年美洲國家盃決賽，作客打敗巴西封王，美斯才能為阿根廷大國腳，奪取錦標，個人亦釋重負。應是「最後一屆」的美斯，今屆5戰踢足，錄得4個入球2次助攻，球隊已連續4戰在90分鐘法定時間皆攻入對手2球，證明有破關之法，而「藍白兵團」過去5次殺入世盃4強，皆可順利打入決賽，今次面對上屆分組賽曾贈予3蛋的「格仔兵團」克羅地亞，或可狠狠地報仇。
阿根廷今仗前線將有球王美斯、已傷愈的「天使」迪馬利亞及走位靈活的新星祖利安艾華利斯，應可撕破「格仔防線」；稍令教練史卡朗尼憂心的，相信是在上仗鬥荷蘭的「火爆大戰」中，效力西維爾的左、右閘馬高斯阿古拿及蒙迪爾均累計黃牌夠數，今場需停賽，左閘料由里昂的達利亞費高頂上。
「防範美斯，但不人盯人」
只得380萬人口的克羅地亞，近年在球壇成績卻斐然，在上屆世盃金球獎得主、37歲的皇家馬德里中場莫迪歷仍然掌控中場下，格仔兵團已保持11場國際賽不敗，包括上仗互射12碼淘汰巴西，殺入4強，莫迪歷該仗表現勁爆逾120分鐘。還記得上屆兩軍交手時，「魔笛」在禁區外面對敵衛奧達文迪左擺右扣，一記遠射金球，今屆配合波索域及高華錫組成的鋼鐵中場，將是「格仔」爭取連續兩屆殺入決賽的重要基石。
教練戴歷賽前表示不介意以主守戰略，對付另一南美勁旅；不過他說：「我們要防範美斯，但不會人盯人，上次交手也沒有。美斯仍是他們的主將，但該隊有一些具潛質的年輕球員，看來非常危險。我們要悉力以赴，百分百專注。」(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)