世界盃爭入決賽｜美斯大戰莫迪歷 阿根廷誓挫克羅地亞

老而彌堅，百戰不殆！由球王美斯帶領的阿根廷，香港時間今晚深夜世界盃4強戰，面對由「魔笛」莫迪歷領軍的上屆亞軍克羅地亞(14/12 03:00)。兩金球獎得主曾在西甲交手多年，今次各披國家隊戰衣再相逢，誓要淘汰對手，領軍率先闖決賽，延續世盃夢。

35歲的美斯奪獎無數，包括在西甲効力巴塞隆拿時，寫下球會生涯的傳奇篇章；但直至去年美洲國家盃決賽，作客打敗巴西封王，美斯才能為阿根廷大國腳，奪取錦標，個人亦釋重負。應是「最後一屆」的美斯，今屆5戰踢足，錄得4個入球2次助攻，球隊已連續4戰在90分鐘法定時間皆攻入對手2球，證明有破關之法，而「藍白兵團」過去5次殺入世盃4強，皆可順利打入決賽，今次面對上屆分組賽曾贈予3蛋的「格仔兵團」克羅地亞，或可狠狠地報仇。

阿根廷今仗前線將有球王美斯、已傷愈的「天使」迪馬利亞及走位靈活的新星祖利安艾華利斯，應可撕破「格仔防線」；稍令教練史卡朗尼憂心的，相信是在上仗鬥荷蘭的「火爆大戰」中，效力西維爾的左、右閘馬高斯阿古拿及蒙迪爾均累計黃牌夠數，今場需停賽，左閘料由里昂的達利亞費高頂上。

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