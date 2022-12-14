世界盃爭入決賽｜麥巴比領軍攻鋼鐵防線 法國強襲摩洛哥

王牌射手基利安麥巴比，誓領軍破摩洛哥銅牆鐵壁！力爭衛冕的「高盧雄雞」法國，香港時間夜世盃4強壓軸戰，以大熱姿態迎擊非洲奇兵摩洛哥(15/12 03:00)，除要抵住對手「主場」威力外，最重要是找到攻破對手大門的秘技。
法國今屆受傷兵困擾，猶幸3前鋒爭氣，攻中基沙文今屆已17次創造機會，暫時為今屆世盃之最；36歲的基奧特擔任正箭頭，已攻入4球。當然不能不提已攻入5球及2助攻的「新球王」基利安麥巴比，上仗被英格蘭嚴防，未有突出表現；但法國進攻瓣數多，由突破力強的麥巴比領銜鋒線，今場勢對摩洛哥鋼鐵防線，製造開賽以來最大威脅。
將要面對今屆4戰歐洲隊不失一球的摩洛哥，法國主帥迪甘斯告誡球員不要輕敵，並說：「沒有太多人預期對手去到這個階段，但這不感意外，5戰只失一球，他們值得的，合情合理。」法國上仗淘汰英格蘭時，全場只換一人，預料今場正選陣容不變；攻入世界波的皇馬新星曹亞文尼，續跟串連重心拉比奧特，在中場並肩作戰。
摩帥歷格古：我們像洛奇
首次在阿拉伯國家舉辦世盃，同語系的摩洛哥成為主場球迷寵兒；上仗氣走葡萄牙，場內一面倒支持「亞拉特斯雄獅」摩洛哥。教練歷格古形容現時他們像荷李活電影《洛奇》的主角洛奇巴布(Rocky Balboa)，並說：「當你見到電影中洛奇的努力加上毅力，你便會支持他，我們就像世盃版洛奇。很多人會說是奇蹟，但我們贏比利時、西班牙及葡萄牙都不失一球，這是苦練的成果。」
摩洛哥士氣昂揚，鋼門耶辛尼保奴把關又令人安心，但原本防線4大主力已有3人受傷，今場皆上陣成疑，只有効力PSG的右閘阿舒拉夫肯定可以披甲；但上仗頂上的左閘艾迪阿拉、中堅耶米斯及達利不辱使命，今場定必繼續穩守，配合薛耶治、安尼斯利及保法爾，等待一劍封喉的突襲，甚至博射12碼決勝，誓要再創非洲隊在世盃最佳歷史。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)