世界盃爭入決賽｜麥巴比領軍攻鋼鐵防線 法國強襲摩洛哥

王牌射手基利安麥巴比，誓領軍破摩洛哥銅牆鐵壁！力爭衛冕的「高盧雄雞」法國，香港時間夜世盃4強壓軸戰，以大熱姿態迎擊非洲奇兵摩洛哥(15/12 03:00)，除要抵住對手「主場」威力外，最重要是找到攻破對手大門的秘技。

法國今屆受傷兵困擾，猶幸3前鋒爭氣，攻中基沙文今屆已17次創造機會，暫時為今屆世盃之最；36歲的基奧特擔任正箭頭，已攻入4球。當然不能不提已攻入5球及2助攻的「新球王」基利安麥巴比，上仗被英格蘭嚴防，未有突出表現；但法國進攻瓣數多，由突破力強的麥巴比領銜鋒線，今場勢對摩洛哥鋼鐵防線，製造開賽以來最大威脅。

將要面對今屆4戰歐洲隊不失一球的摩洛哥，法國主帥迪甘斯告誡球員不要輕敵，並說：「沒有太多人預期對手去到這個階段，但這不感意外，5戰只失一球，他們值得的，合情合理。」法國上仗淘汰英格蘭時，全場只換一人，預料今場正選陣容不變；攻入世界波的皇馬新星曹亞文尼，續跟串連重心拉比奧特，在中場並肩作戰。

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