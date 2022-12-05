世界盃爭入8強｜南韓望破五冠巴西憑鬥志

面對鬥志強勁、上仗補時力挫葡萄牙搶分出線的南韓，5屆世盃冠軍巴西的教練迪堤不敢掉以輕心，認為今晚的16強大戰，將遇到截然不同的「太極虎」(6/12 03:00)；不過，論實力「森巴兵團」始終高一班，上仗多名主將獲輪換「叉電」，休足兩場的球星尼馬，今場有望復出，攻擊火力十足。

對南韓躋身淘汰賽，迪堤指：「今屆沒有球隊3戰全勝出線，我們一定要小心翼翼。」巴西曾在今夏作客南韓的友賽大勝5比1，當時尼馬入2球、李察利臣先開紀錄；而南韓剛戰「晉級英雄」黃喜燦該仗一度追平。迪堤補充：「我相信今場跟友賽截然不同，我們要想想哪些球員可以在今場出戰。」

分組賽後巴西亦有不少傷兵，左閘阿歷士迪尼斯及前鋒加比爾捷西斯齊傷右膝，無緣今屆再亮相，而阿歷斯辛度今場有望傷愈復任左閘，隊醫亦有信心尼馬養傷兩仗後可復出，提升中前場的創造力，及支援上仗休息的箭頭李察利臣，爭取入球。其餘主力包括門將艾利臣比加、中堅堤亞高施華及中場卡斯米路，亦將「抖夠」復任正選。