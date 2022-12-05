世界盃爭入8強｜日本硬撼克羅地亞延世盃夢

在分組賽先後打敗兩支前世界盃冠軍球隊，以首名晉身16強的「藍武士」日本，今晚再硬撼上屆世盃亞軍克羅地亞(5/12 23:00)，誓先完成教練森保一開賽前目標，歷史性打入世盃8強，延續世盃夢！

連挫德國及西班牙，戰情及戰術模式幾乎複製，在半場落後1球下，換邊後換人、變陣、轉打法；這兩仗長友佑都、久保建英、田中碧及前田大然均先任正選；其後先後換入富安健洋、堂安律、三笘薰及淺野拓磨；其中，最關鍵的，似乎是兩仗後備登場均丟入波追和的德甲弗賴堡前鋒堂安律。兩仗被大讚「神調動」，輸掉對哥斯達黎加一仗卻被痛罵的日本教練森保一早前曾豪言，球隊目標是打入8強，如今只是一步之遙。

森保一在今仗賽前說：「我們為日本以至整個亞洲，打敗世上兩支勁旅西班牙及德國，並將給予我們極大信心；整個亞洲的人民，我想可分享我們的快樂。」兩場贏波，都是先求穩守，下半場才作出反撲，料森保一今仗將照辦煮碗，上半場盡量消耗對方體力，力爭為對上6屆最多只曾3闖16強的藍武士，突破樽頸，繼以挑戰「5冠」巴西或「太極虎」南韓。日本陣中連續3場正選兼踢足的慕遜加柏中堅板倉滉，因累積黃牌停賽，守將富安健洋則有望今屆首次正選登場。