世界盃爭入8強｜西班牙惡鬥摩洛哥 狂牛遇北非雄獅

新星湧現的西班牙，雖不敵日本，但3場分組賽均能入波；而次名出線淘汰賽，則得以避開南美兩大勁旅巴西及阿根廷，但亦有機會其後遇上葡萄牙、法國、英格蘭。球隊右閘艾斯派古達對日本時半場因傷被換走，跟今屆決賽周為狂牛攻入首球的丹尼爾奧莫及後備門將大衛拉耶，賽後曾缺操，但據報全部傷勢無礙，今場可夫添出擊。

上仗被收起的中堅拿樸迪、後備上場的翼衛佐迪艾巴、丹尼爾卡華積及前鋒費倫托利斯或全重返正選，力圖重拾分組首戰7比0大炒哥斯達黎加的氣勢，不再重演上屆16強即被俄羅斯互射12碼踢出局的惡夢。主帥安歷基指上仗輸波無損士氣，並評論今場對手摩洛哥說：「對手踢法機動，將會很難應付；我相信屆時很多摩洛哥人會到場打氣，這點會對他們有利，預料會是一場硬仗。」