世界盃爭入8強｜西班牙惡鬥摩洛哥 狂牛遇北非雄獅

「狂牛兵團」西班牙上仗在世界盃分組賽尾輪受挫日本跌落次名，被外界質走線避巴西；而狂牛「走線」後，首先於今晚16強戰，惡鬥愈踢愈好的「亞特拉斯雄獅」摩洛哥(06/12 23:00)，西班牙誓要重拾勁旅本色，以免重蹈上屆覆轍。
新星湧現的西班牙，雖不敵日本，但3場分組賽均能入波；而次名出線淘汰賽，則得以避開南美兩大勁旅巴西及阿根廷，但亦有機會其後遇上葡萄牙、法國、英格蘭。球隊右閘艾斯派古達對日本時半場因傷被換走，跟今屆決賽周為狂牛攻入首球的丹尼爾奧莫及後備門將大衛拉耶，賽後曾缺操，但據報全部傷勢無礙，今場可夫添出擊。
上仗被收起的中堅拿樸迪、後備上場的翼衛佐迪艾巴、丹尼爾卡華積及前鋒費倫托利斯或全重返正選，力圖重拾分組首戰7比0大炒哥斯達黎加的氣勢，不再重演上屆16強即被俄羅斯互射12碼踢出局的惡夢。主帥安歷基指上仗輸波無損士氣，並評論今場對手摩洛哥說：「對手踢法機動，將會很難應付；我相信屆時很多摩洛哥人會到場打氣，這點會對他們有利，預料會是一場硬仗。」
薛耶治或有驚喜
兩軍上屆分組賽交手時踢成2比2，狂牛如今已人面全非，並重用年輕球星如巴塞雙星柏迪及加維；反而摩洛哥名將薛耶治及箭頭安尼斯利，4年前已跟西班牙交手，後者當時後備出場入波。繼1986年後再入16強的摩洛哥，整體實力不俗，除上仗鬥加拿大輸一記烏龍球，對戰克羅地亞及比利時均保不失，由全歐洲搵食的4人防線，卡士及實力兼備，當中效力巴黎聖日耳門的阿舒拉夫，更攻守兼備，球隊料續以穩守突擊，以跟傳控踢法為主的西班牙周旋到底。