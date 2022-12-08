世界盃神射手｜麥巴比5球領先 新星湧現爭金靴獎

新球王領先，超新星火爆！世界盃另一最受球迷關注的獎項，莫過金靴獎(Golden Boot)，經過分組及16強大戰，法國「新球王」基利安麥巴比彈出，暫以5球成為奪靴大熱；不過一眾新星伺機上位，當然亦不能忽視「兩老」、阿根廷球王美斯及麥巴比隊友、剛成為法國入球最多球員的基奧特。

法國4戰攻入9球，由3人包辦，缺未傷愈的金球獎得主賓施馬，「老少組合」基奧特及麥巴比威力強勁，包辦當中8球；其中23歲的麥巴比以5球，暫時在射手榜領導群雄，隊友基奧特以3球跟其餘8位球員並列次位。

不過麥巴比對金靴獎不以為然，他說：「我唯一目標是要贏取世盃，即要先過8強這關，這是我一直的夢想，不是為了金靴獎。我來這裡是要贏波及協助法國隊。」自從1962年共有6人以4球並列神射手後，歷屆世盃的金靴獎門檻最少要有5球，包括2006及2010年；而前屆的洛迪古斯及上屆哈利卡尼，未有踢足最多的決賽周7場比賽，也以6球獨佔鰲頭。法國將於周六香港時間深夜大戰英格蘭，這關當然不易過。

英格蘭今屆入球球員分布廣，博「冧莊」的王牌射手卡尼戰至16強才「開齋」；反而另一箭頭拉舒福特及21歲新星翼鋒布卡約沙卡，各有3球。至於今屆超新星，當然首推荷蘭的加普及葡萄牙的干卡路，二人同已入3球；其中干卡路分組賽只曾2次後備上陣，但16強壓球王C朗，獲正選上陣即攻入3球，大破瑞士，並以21歲169日之齡，成為繼球王比利於1958年後，首位在世盃淘汰賽單場入3球球員。這位賓菲加新星料下場鬥摩洛哥，勢將正選披甲，必成麥巴比的最強挑戰者。

當然第5度出戰決賽周的阿根廷球王美斯亦不能輕視，他跟2014年曾攻入4球一屆，只差一球便平個人紀錄；當然美斯最大願望，當然是首捧大力神獎盃，正式加冕成王。至於目前奪標大熱巴西，隊中射手李察利臣有多方支援，亦有可能在其後賽繼續入球搶金靴。