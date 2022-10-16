世界盃｜修夫基帶英軍贏世盃獎金暴升！ 

據英國《太陽報》報道，「三獅兵團」英格蘭若在下月在卡塔爾舉行的世界盃奪標，主帥修夫基將獲重賞400萬英鎊；比4年前的150萬英鎊，多出超過1.6倍。

英格蘭主帥、52歲的修夫基4年前在2018俄羅斯世盃，領軍至4強加時受挫克羅地亞，最終殿軍而回；而去年歐國盃決賽則在溫布萊鬥意大利射輸12碼，始終無法助「三獅」自1966年勇奪世盃後，再一次在足球比賽舞台再登頂峰。修夫基今屆助國家隊在外圍賽晉級，已先袋50萬鎊，而該隊決賽周首場分組賽將於11月21日在B組鬥伊朗。消息人士指：「世盃每一階段都有特設獎金，奪取世盃而回，獎金當然更豐厚；正常地，球員及管理層待遇也一樣。」消息續說：「修夫基只想全心全意為國家贏取一個重要獎盃，並不是為金錢而做。」

英軍右閘逐個傷

不過英格蘭大軍剛受到打擊，効力車路士的正選右閘列斯占士，在上周中歐聯作客AC米蘭時勇戰傷膝；球會表示他要休息8個星期，意味這位已15次代表國家隊上陣的22歲新星，無緣出戰世盃。英格蘭大軍另外兩位右閘正同樣受到傷患困擾，包括曼城的基爾獲加及利物浦的阿歷山大阿諾特，暫時無傷無病的僅餘紐卡素的捷比亞。列斯占士在個人社交平台仍表示：「現在正與時間競賽……我們不會放棄。」據悉英格蘭足總對於車路士當晚沒有讓占士即時返國接受治理，卻讓大軍在米蘭放假一天頗有微言。