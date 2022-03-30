世界盃︱修夫基批球迷噓馬古尼是笑話

英格蘭的國腳哈利馬古尼（Harry Maguire）在曼聯糟透的表現，令他在國家隊亦被球迷柴台。不過三獅軍團主帥的修夫基（Gareth Southgate）就仍然支持這位守將，並稱這些行為「絕對是笑話」。

在周二(29日)舉行的國際友誼賽，英格蘭在溫布萊的主場面對科特迪瓦，有個別的球迷在宣告馬古尼名字以及他多次觸球之時，都報以噓聲。修夫基在賽後就有回應球迷的這種行為。

修夫基指：「我以為這種『招呼』是開玩笑，絕對是笑話。他為我們上陣的表現，絕對是出色的。我不能理解，我們一是在一起，一就分隔開吧。他穿上英格蘭的球衣，這不僅是你應當支持穿上英格蘭球衣的球員，而且他還為我們表現出應有的表現。球隊絕對是團結的，我們明白任何人都有困難的時候，但他是個頂級球員，他會撐得過。」

「球迷應該支援他們的球隊」

修夫基再表示：「他們是真的英格蘭球迷，可能是受到一些影響，包括社交媒體或是球員之前的表現影響了看法。在球會的狀況顯然是非常困難，但是他穿的是英格蘭球衣。我記得數十年前，一些球員穿英格蘭球衣被噓，我永遠都不能接受這些。球迷是應該支援他們的球隊。」

他之後補充：「不要以為沒有球員在想『可能有一天輪到我』，這將成為代表英格蘭的一個問題，球員可能會想『我還應該去嗎，因為在球會遇到一些挫折可能球迷會柴我台』。這曾在班尼斯（John Barnes）發生過，在艾殊利高爾（Ashley Cole）發生過多次，Raheem（史達寧）也試過，現在到哈利（馬古尼）。他們全部是出色的球員，所以我真的不能理解。」而英格蘭在這場友賽，以3:0擊敗大部分時間少打一人的科特迪瓦。