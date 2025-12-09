世界盃｜加設半場3分鐘水Break　增廣告時段搵錢

國際足協（FIFA）宣布，2026世界盃將正式加入「飲水時間」，每個半場中段都會有一段3分鐘的休息。根據《The Athletic》報道，這項措施是在世界盃抽籤儀式後，國際足協與教練團及轉播單位開會時提出並確定的。
國際足協表示，此新規例目的是提升球員安全保障。早前在美國舉行的世冠盃，有多場比賽在高溫日間進行，引起球員補水及安全的憂慮。國際足協在2026世界盃的賽程編排中，已盡量安排在室內球場或晚上開賽，以降低炎熱對球員的影響。
每場都設水Break以示公平
「水break」在每半場第22分鐘進行，實際上把比賽切成類似「四節」的形式。比賽時間並不會暫停，補水時間的3分鐘將直接加入每半場的補時之中。
無論天氣如何，每場比賽都必須有補水時間。國際足協表示這是為確保所有球隊、所有比賽都在一致條件下進行。
國際足協2026世界盃美國區賽事首席官員Manolo Zubiria在華盛頓舉行的世界廣播會議上宣布：「不論比賽在哪裡、不論球場是否有屋頂、不論氣溫如何，每一場比賽都會有一段3分鐘補水時間。」
這措施同時讓各電視台可於補水時間安排廣告時段「搵錢」。
北美運動有一個特點，就是休息時間較多，例如NBA打4節，棒球有9局，冰球及美式足球都有3節，加上中間可以有很多暫停，除了讓球員休息外，其實趁機播廣告搵錢亦有好大關係。
而足球只有上下半場，難以安插更多廣告，因此有了這個「水break」，勢必可以增加廣告收入。
原文刊登於 Yahoo 體育