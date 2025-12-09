世界盃｜加設半場3分鐘水Break　增廣告時段搵錢

國際足協（FIFA）宣布，2026世界盃將正式加入「飲水時間」，每個半場中段都會有一段3分鐘的休息。根據《The Athletic》報道，這項措施是在世界盃抽籤儀式後，國際足協與教練團及轉播單位開會時提出並確定的。

國際足協表示，此新規例目的是提升球員安全保障。早前在美國舉行的世冠盃，有多場比賽在高溫日間進行，引起球員補水及安全的憂慮。國際足協在2026世界盃的賽程編排中，已盡量安排在室內球場或晚上開賽，以降低炎熱對球員的影響。

每場都設水Break以示公平

「水break」在每半場第22分鐘進行，實際上把比賽切成類似「四節」的形式。比賽時間並不會暫停，補水時間的3分鐘將直接加入每半場的補時之中。