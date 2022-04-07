世界盃︱卡塔爾保安員工作被指存在強迫勞動

國際特赦組織發表報告，指卡塔爾的保安員，包括有關世界盃在內的活動，涉及強迫勞動。

國際特赦組織在國際足協（FIFA）完成世界盃決賽周分組賽抽籤的翌日，發表報告指控卡塔爾的保安工作中存在強迫勞動。報告訪問了34位來自8間私人保安公司的職員，一些外地勞工表示，他們在經過逾月甚至整年工作，仍沒有取得休息。

有保安員稱3年未有休息日

其中一位來自肯雅的酒店保安表示，他通常被要求連續數個月工作而沒有休息日；另一位來自孟加拉的勞工更指，自己在過去3年沒有一日休息。國際特赦組織指，在他們訪問的34名保安員當中，有29人每日工作12小時，而28人更指他們被禁止休息。

根據卡塔爾的法例，限定工人的工作時數上限為每周60小時，當中包括超時工作，而且員工享有每星期1日的受薪假期。報告指，這些勞工的僱主，拒絕依據卡塔爾的法例，讓他們獲得每周的休息日，而若然工人選擇休息，他們將面對僱主任意扣取薪金作為懲罰。

國際特赦組織的報告表示，有關工作任職的私人保安公司，有份為包括世界盃球場提供服務，亦有些向與世界盃相關的基礎設施中工作。而當中至少3間公司，亦有為國際足協在卡塔爾舉辦的賽事中服務，當中包括2020年的世界冠軍球會盃，以及2021年的阿拉伯盃。國際特赦組織稱，其中2間公司已不獲FIFA及世界盃組織續約，原因是有關公司沒有提供詳細的資料，證明他們有承擔有關的責任和照顧。