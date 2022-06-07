世界盃︱卡塔爾重立施丹頭槌銅像

法國名宿施丹（Zinedine Zidane），在2006年的世界盃決賽，以頭撞向意大利守將馬特拉斯（Marco Materazzi）的事件，在2013年原定安置在卡塔爾，不過之後因為社會壓力而被極速移除。不過該國在周一(6日)決定重新安放在卡塔爾博物館。

這個高5米，名為「Coup de tete」的銅像，在2013年曾安放在卡塔爾。不過該國有聲迫批評，銅像是在推廣偶像崇拜以及宣揚暴力，結果令銅像火速被移走。卡塔爾博物館主席Sheikha al-Mayassa al-Thani在周一表示：「社會正在進化，這是需要時間，在開始的時候也會遭人批評，不過之後取得理解，並會被習慣。」Sheikha al-Mayassa al-Thani又認為，原本銅像的擺放位置並不適當，而有關的銅像將會擺放在卡塔爾新建立的體育博物館之內。

將放入新建體育博物館

有保守的穆斯林認為，應該避免作出偶像崇拜。不過在一些穆斯林國家仍然會有公眾展示的銅像，但是在阿拉伯半島仍然是並不常見。Sheikha al-Mayassa al-Thani對於施丹銅像表示：「施丹是卡塔爾的好朋友，他也是阿拉伯世界的偉大模範。藝術就像其他東西一樣，都在於品味問題，我們的目標是讓人們自己思想。」

「施丹頭槌」是源於2006年的世界盃決賽，當時的法國國腳施丹以頭撞向馬特拉斯而領紅牌，而法國最終在12碼不敵意大利而失落世界盃冠軍。事後施丹聲稱當時受到馬特拉斯以其家人作為言語挑釁。卡塔爾將在今年底舉行世界盃，而有關的博物館將與世界盃有關係。