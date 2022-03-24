世界盃︱哈利卡尼稱英軍不會隱藏卡塔爾人權問題

今年世界盃將在卡塔爾舉行，不過有關於卡塔爾的人權問題仍受國際間關注。英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）在周二(22日)與球隊進行了隊內會議，討論過如何處理及回應有關人權以及卡塔爾的問題，射手哈利卡尼（Harry Kane）表示球員們都不會避忌有關議題，並會透過各種平台去提高關注。

英格蘭已經取得年底世界盃的入場券，在今個星期的國際賽期將會與瑞士及科特迪瓦友賽作為備戰。修夫基早前已表示對卡塔爾的人權問題，表達個人的觀點。哈利卡尼就透露，球隊在周二進行了隊內會議，就有關問題作出了討論。

卡尼周三表示：「我們在昨晚召開了會議，我想這是一個很重要的領隊與隊內職球員的討論。顯然我們已經晉身世界盃決賽周了，所以這是我們首次有機會一起去討論其他問題。Gareth（修夫基）領導着會議並提出我們可能會面對的一些圍繞着世界盃的議題。」

卡尼指：「對於我們作為球員來說，重要是我們之間的對話，這不僅是今次集訓，還有6月份集訓。我感覺我們團隊內是不會隱藏有關重要的議題，我們經常會有自己的意見,也會展出出我們在各方面的團結。這將出現在今次集訓以至下一次的集訓，而我們會以各種可能的方法去表達出我們對這些議題的支持。」

「這些議題可能沒世界盃就無法反映」

對於在卡塔爾舉行的世界盃，卡尼指：「世界盃是職業球員其中一個最重要的賽事，所以我們都很期待參與其中。不過這裡還有一些問題，你是不能逃避的，所以我情感上也有點衝突。作為球員我們沒法選擇在哪裡舉行，不過這也照射出有關的重要議題，這些議題可能因為沒有世界盃就無法反映出來。」

卡尼表示：「我們要盡可能去幫助，和試圖去理解有關的議題及狀況。我們不是那些領域的專家，但我們也要嘗試用我們的方法以及我們的平台去提供協助。我知道該國的一些議題上有所進展，而我希望世界盃可以點出那裡的問題，並讓它可以有更長時間的發展。在我們熱刺隊內還有其他國家隊的隊長，可能我會與這些隊長再討論看看我們之間可否團結起來一起推進這些。」

傳英軍家屬將於遊艇觀賽

修夫基早前指出，卡塔爾有關於反同性戀的法例，可能造成英格蘭的部分球迷無法前往。同時有關於卡塔爾國內的勞工問題都是國際關注的重點，而據報英格蘭球員的太太們，為迴避卡塔爾國內的伊斯蘭誡律，將會安排在大型遊艇上觀戰。