熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-12-19 12:39:29

世界盃｜哈利卡尼：只有冠軍英格蘭先滿足

分享：
英格蘭前鋒哈利卡尼。(路透社)

英格蘭前鋒哈利卡尼。(路透社)

英格蘭隊長的哈利卡尼（Harry Kane），在接受訪問時認為，明年的世界盃英格蘭國家隊必定是要贏得冠軍才可以令英格蘭球員及國家滿意。

英格蘭自1966年的世界盃後，從未在國際大賽上取得冠軍。在2020年及2024年的歐洲國家盃，英格蘭都在決賽飲恨，在2018年的世界盃，英格蘭也僅得第4。卡尼在接受ESPN訪問表示：「我認為我們在現在的舞台上，只有冠軍先可以令我們以及國家滿足。我們上屆歐國盃感受了這點，即使我們打入決賽，在周遭仍有很多負面聲音包圍我們。我們知道，除非我們贏得冠軍，否則這些聲音都會繼續。事件上這也是必然的，因為自2018年世界盃打入四強之後，我們又入決賽，之後八強，又到決賽，我們一直在努力爭取冠軍，而且我們由始終都是世界上最好的球隊之一。」

adblk5
世界盃分組賽｜抽籤。(路透社) 世界盃分組賽｜A組南韓、墨西哥、南非等賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜B組加拿大、卡塔爾、瑞士等賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜C組巴西、摩洛哥、蘇格蘭及海地賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜D組美國、巴拉圭、澳洲等賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜E組德國、科特迪瓦、厄瓜多爾及庫拉索賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜F組荷蘭、日本、突尼西亞等賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜G組比利時、埃及、伊朗及新西蘭賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜H組西班牙、烏拉圭、沙特阿拉伯及佛德角賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜I組法國、塞內加爾、挪威等賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜J組阿根廷、阿爾及利亞、奧地利及約旦賽程。(路透社) 世界盃分組賽｜K組葡萄牙、哥倫比亞、烏茲別克等賽程。(路透社)

英格蘭被視為熱門

對於世界盃，卡尼指：「今次世界盃，我們一定肩負著期望。我們世界排名第4，大家都把我們視為奪標熱門之一。我們必須正視這一點，頂着各種壓力去比賽。在過去8年的時間，作為一支足球隊，我們取得了許多輝煌的成就，擁有許多美好的時刻。但最終，對我個人而言，一切都關乎勝利，關乎贏得最重要的獎盃。我們絕對有質素做到，現在就是如何去把握這個時機。每當重要大賽來臨，那都是你職業生涯的頂峰，你感受到的壓力和興奮也達到了高點，所以我很興奮地想看看自己如何應對，以及球隊的表現如何。」

英格蘭在2026世界盃身處L組，與克羅地亞、加納及巴拿馬爭取出線。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad