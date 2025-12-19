世界盃｜哈利卡尼：只有冠軍英格蘭先滿足

英格蘭隊長的哈利卡尼（Harry Kane），在接受訪問時認為，明年的世界盃英格蘭國家隊必定是要贏得冠軍才可以令英格蘭球員及國家滿意。

英格蘭自1966年的世界盃後，從未在國際大賽上取得冠軍。在2020年及2024年的歐洲國家盃，英格蘭都在決賽飲恨，在2018年的世界盃，英格蘭也僅得第4。卡尼在接受ESPN訪問表示：「我認為我們在現在的舞台上，只有冠軍先可以令我們以及國家滿足。我們上屆歐國盃感受了這點，即使我們打入決賽，在周遭仍有很多負面聲音包圍我們。我們知道，除非我們贏得冠軍，否則這些聲音都會繼續。事件上這也是必然的，因為自2018年世界盃打入四強之後，我們又入決賽，之後八強，又到決賽，我們一直在努力爭取冠軍，而且我們由始終都是世界上最好的球隊之一。」