世界盃︱國際足協拍板2026決賽周賽制　場數急增至104場

FIFA就新的賽制解釋：「修訂的方式將可降低球隊合謀的風險，同時確保所有球隊至少有3場比賽，並為參賽球隊平衡休息時間。」原有的32支球隊的賽制模式於1998年的賽事確立，之後一直沿用至2022年卡塔爾世界盃。

2026年的世界盃決賽周，是首次將比賽隊伍增至48隊，並由美國、墨西哥與加拿大3國合辦。由於擔心分組賽的刺激性因為分組削至3隊而影響比賽可觀性，FIFA之前未有就賽制作出最後決定。在今次的會議上，FIFA就決定將會把分組定為12組，每組4隊。分組的前兩名以及最佳成績的8支第3名，可以晉身32強的淘汰賽，而比賽的場數亦由原定的80場，急增至104場。

世冠盃改制每國原則兩隊參賽

FIFA亦為2025年改制的世界冠軍球會盃的參賽資格作出決定。首屆賽事在2025年舉行，32支球隊當中，亞洲、非洲及北美洲擁有4個參賽名額，將由2021年至2024年各洲的頂級球會賽事冠軍參與，而擁有6個名額的南美洲以及12個名額的歐洲，就將由2021年至2024年的各洲頂級賽事冠軍取得，餘下名額會由各洲過去4年的排名順序決定，至於僅得1隊的大洋洲，會以4年的冠軍球隊中，排名最高的一隊參與。

另外，賽事規定每個國家最多2支球會參加，然而同國若有多於一支球會在該洲取得頂級賽事冠軍，就獲得例外。因此巴西的彭美拉斯及法林明高分別取得2021年及2022年南美自由盃冠軍，巴西球會若要取得第3個名額，就必須是2023或2024年的南美自由盃冠軍。

而目前，亞洲僅得2021年亞冠盃冠軍的希拉爾取得資格，而非洲分別有埃及的艾阿里及摩洛哥的韋達卡薩白蘭卡，至於北美就有墨西哥的蒙特雷及美國的西雅圖海灣者。歐洲就分別有車路士及皇家馬德里。至於東道主球會的決定方式就稍後才有決定。