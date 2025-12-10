世界盃｜埃及足協致函國際足協　促取消西雅圖同志驕傲比賽

埃及在星期二（9日）致函國際足協（FIFA），要求美國的西雅圖，取消在他們對伊朗的比賽安排「驕傲比賽」的計劃，並表明有關計劃並不符合兩隊的文化及宗教價值。

西雅圖作為明年北美世界盃主辦城市之下，由於6月28日是紀念美國同性戀運動展開的石牆暴動，而西雅圖也會舉行同志遊行。因此西雅圖也將在這個日子前的2日，即明年6月26日在西雅圖舉行的比賽作為「驕傲比賽」，以支持LGBTQ+社群。然而這場比賽在上星期的抽籤後，確定由兩個視同性戀為非法的國家，埃及與伊朗進行對賽，因此引發有關於宗教及文化的問題。