世界盃｜埃及足協致函國際足協　促取消西雅圖同志驕傲比賽

埃及在星期二（9日）致函國際足協（FIFA），要求美國的西雅圖，取消在他們對伊朗的比賽安排「驕傲比賽」的計劃，並表明有關計劃並不符合兩隊的文化及宗教價值。
西雅圖作為明年北美世界盃主辦城市之下，由於6月28日是紀念美國同性戀運動展開的石牆暴動，而西雅圖也會舉行同志遊行。因此西雅圖也將在這個日子前的2日，即明年6月26日在西雅圖舉行的比賽作為「驕傲比賽」，以支持LGBTQ+社群。然而這場比賽在上星期的抽籤後，確定由兩個視同性戀為非法的國家，埃及與伊朗進行對賽，因此引發有關於宗教及文化的問題。
埃及足協在周二表示，已正式向FIFA提出要求撤回相關計劃，埃及公開聲明表示：「埃及足協在信中解釋，國際足協致力於為所有球迷創造一個尊重及友善的環境，以維護團結和確保和平，這必須避免包括一些活動可能造成文化和宗教的敏感衝突，此類活動在埃及與伊朗的文化和宗教都不相容。」他們再指出：「足協遵守FIFA尊重文化的既定原則，鼓勵各方以尊重參與社區的信仰和身份組織賽事。因此為了確保比賽在尊重彼此氛圍下進行，並完全集中於體育競技，埃及足協斷然拒絕有關呼籲，並要求FIFA在比賽日不得在球場內舉辦任何與支持同性戀相關的活動或表演。」