世界盃｜尼日利亞為決賽周資格　舉報剛果民主共和國派「不合規」球員上陣

尼日利亞在世界盃外圍賽的非洲區附加賽被剛果民主共和國淘汰，不過該國足協向國際足協（FIFA）提出指控，稱對手在附加賽決賽派出不合資格球員，務求用手段爭取決賽周入場券。
「超霸鷹」的尼日利亞，已連續2屆賽事未能打入決賽周，這支曾令世界盃勁旅都要小心的非洲球隊，因為內部問題令國家隊未能取得成績。而他們在非洲區的外圍賽，分組因為不及南非而要參與附加賽，去到決賽不敵剛果民主共和國。然而他們最近向FIFA指控，稱剛果民主共和國的2位前曼聯球員雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）及杜安薛比（Axel Tuanzebe）都不符合剛果民主共和國的公民資格，因為該國不允許雙重國籍。
尼日利亞足協秘書長辛努斯（Mohammed Sanusi）表示：「我們認為國際足協受到了欺騙，才給他們開綠燈。在剛果的法律說，你不能擁有雙重國籍，不過他們部份球員有歐洲以及法國的護照。我們認為這違反規定。我們覺得這是欺詐行為。」他們表示已經將有關的文件提交了FIFA考慮。然而剛果民主共和國足協就認為，今次尼日利亞是試圖「走後門」，他們表示：「世界盃必須是以具尊嚴和自信的方式進行，而不是靠律律伎倆。」他們稱尼日利亞是「最壞的失敗者」，並指尼國缺乏體育精神。而根據FIFA的規定，球員需要擁有代表國家的護照，但不限擁有多少國家的護照。