世界盃｜尼日利亞為決賽周資格　舉報剛果民主共和國派「不合規」球員上陣

尼日利亞在世界盃外圍賽的非洲區附加賽被剛果民主共和國淘汰，不過該國足協向國際足協（FIFA）提出指控，稱對手在附加賽決賽派出不合資格球員，務求用手段爭取決賽周入場券。

「超霸鷹」的尼日利亞，已連續2屆賽事未能打入決賽周，這支曾令世界盃勁旅都要小心的非洲球隊，因為內部問題令國家隊未能取得成績。而他們在非洲區的外圍賽，分組因為不及南非而要參與附加賽，去到決賽不敵剛果民主共和國。然而他們最近向FIFA指控，稱剛果民主共和國的2位前曼聯球員雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）及杜安薛比（Axel Tuanzebe）都不符合剛果民主共和國的公民資格，因為該國不允許雙重國籍。