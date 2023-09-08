世界盃｜巴西主場 可炒玻利維亞

失意去屆世界盃的「森巴雄師」巴西，在香港時間明早舉行的南美洲外圍賽，主場迎戰區內「魚腩」玻利維亞，在新帥登場下，必望以大勝一振軍心，打響頭炮；足智彩初盤開出巴西讓3/3.5球，照取主隊上盤(球賽編號FB5321，9月9日08:45開賽)。

巴西缺雲尼斯奧斯安東尼

上屆世界盃8強出局的巴西，今夏國際賽2比4慘敗塞內加爾後，今年3戰國際賽兩次不敵非洲隊腳下，南美勁旅威名蕩然無存；上任只有數月的暫代主帥文尼斯斯(Ramon Menezes)被炒，由甸尼斯(Ferando Diniz)頂上簽約一年。雖然兩翼雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及安東尼馬菲奧斯(Anthony Matheus)，分別因傷及個人紀律問題，不在今輪世盃外名單中，但轉戰沙特聯賽的王牌球星尼馬(Neymar)仍會領軍，阿仙奴3位「加比爾」包括馬加希斯(Magalhaes)、馬天尼利(Martinelli)及捷西斯(Jesus)，全部入選，今場在地頭打真軍下，大炒可期。

玻利維亞今年5度出戰國際賽，只曾打敗沙特阿拉伯，其餘4戰1和3負只入1球。大軍主要以本土球員為骨幹，但36歲的前鋒隊長馬些路摩蘭奴(Marcelo Moreno)仍要孭重飛。球隊上屆世盃外首戰作客0比5敗走巴西，累計近3次對巴西全部大敗共吞12蛋，累計在外圍賽64場作客不勝；今場以卵擊石，只怕上屆「悲劇」再次重演。