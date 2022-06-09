世界盃︱律師稱取得證據　傳厄瓜多爾將被取消資格

有外國傳媒報道，國際足協（FIFA）或將在近日落實取消厄瓜多爾的世界盃決賽周席位，有傳智利將會補上代表。原因是有律師指證，厄瓜多爾國腳巴朗卡斯迪路（Byron Castillo）的虛假身份證明文件。

墨西哥電視台TV Azteca報道，代表智利的律師Eduardo Carlezzo稱已找到有關巴朗卡斯迪路作出虛假出生證明的證據。同時報道指，厄瓜多爾提交的卡斯迪路文件之中，缺乏了卡斯迪路的指紋，智利指是該球員操控了有關的過程。

律師稱已有證據

Eduardo Carlezzo表示：「他（卡斯迪路）的父母在圖馬科（哥倫比亞）結婚，巴朗是在圖馬科出生，並在圖馬科受洗。這個論點在我們搜集的過程有很多非常清晰及透明的證據可以指出，而我們亦有文件。說真相的人是毋須害怕。」

智利早前向FIFA作出指控，指巴朗卡斯迪路本身並非厄瓜多爾人，而是哥倫比亞人，並偽造了身份取得厄瓜多爾的資格，智利表示厄瓜多爾當局是完全知情。因而要求FIFA作出調查並取消巴朗卡斯迪路有份落場的8場世界盃外圍賽成績，並判8場對手全部贏3:0。而在有關的結果之下，智利將會成為最大得益者，因為他們將會由原本的第7名升上第4，取代厄瓜多爾的世界盃決賽周資格。