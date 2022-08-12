世界盃︱摩洛哥為挽留薛耶治　解僱主帥夏利荷錫

晉身世界盃決賽周的摩洛哥，宣布與球隊的主帥夏利荷錫（Vahid Halilhodzic）解約。摩國足協的聲明指雙方的「願景不同」，不過更大的理由是這位波斯尼亞教頭與隊中主將的薛耶治（Hakim Ziyech）鬧不和，令薛耶治宣布退出國家隊。

夏利荷錫過去曾帶領過科特迪瓦、阿爾及利亞、日本以及摩洛哥打入世界盃的決賽周，不過他3次都未能成為正賽的主帥，在科特迪瓦及日本的時候都在世界盃前遭國家隊解僱，而今次摩洛哥亦一樣。夏利荷錫2019年8月接手摩洛哥，並帶領球隊在外圍賽力敵剛果民主共和國，為球隊第6次打入世界盃決賽周。

第3次決賽周前被炒

不過摩洛哥足協就公布：「因為摩洛哥足協與夏利荷錫雙方的分歧以及不同的願景，為讓國家隊在世界盃有更好的準備，雙方決定解除合約。」

雖然摩洛哥未有說明，不過夏利荷錫與薛耶治的不和，成為夏利荷錫第3次在世界盃前被解僱的導火線。夏利荷錫曾批評車路士球星的薛耶治缺乏紀律，又指其不願意參與訓練及比賽，令薛耶治在今年2月宣布退出國家隊。不過摩國足協會長Fouzi Lekjaa就指，國家隊的大門仍會為薛耶治而開。這位28歲的翼鋒有傳或會因為夏利荷錫被解僱而回心轉意，為摩洛哥出戰11月的世界盃。