世界盃｜新VAR規則「更正錯誤角球判決」或明年登場

國際足球理事會（IFAB）計劃允許國際足協在明年世界盃2026中，使用屬於自己的VAR規則手冊。

IFAB正研究是否應允許短期規則試行，讓各大比賽不必依賴傳統做法，亦即先在低組別聯賽或非主要賽事試行後才能正式採用。如果此變動獲批准，2026年世界盃可能會成為首個在角球判決中使用VAR的世界盃。

此技術將用於判斷皮球是否完全越過底線，及最後觸球的是哪一隊球員。這項「更正錯誤角球判決」的建議，上月在IFAB技術委員會會議中獲得了不一樣的反應，但部分決策者仍強烈希望推行。他們認為此舉提供額外保障，以免因誤判角球而導致入球，影響重大比賽結果。