世界盃︱日本率先公布26人名單　川島永嗣長友佑都將第4次出席決賽周

今年世界盃決賽周在月底展開，日本隊成為首支公布26人大軍名單的隊伍。其中，自2010年南非世界盃入選的門將川島永嗣與守將的長友佑都，將第4次出席世界盃決賽周。

日本隊領隊森保一今日（1日）在東京的酒店內宣布日本隊的26人名單。由於日本國內聯賽在本月5日結束，而日本隊會先在17日在阿聯酋與加拿大進行友賽作最後備戰。日本隊今屆被編入死亡之組，與德國、西班牙及哥斯達黎加同組，日本在世界盃首場的比賽會是23日對德國，球隊賽前就希望能在分組取得出線，並以八強作為目標。

在26人的名單之中，僅有6名成員在日本國內效力，當中包括門將權田修一、守將的長友佑都、酒井宏樹、谷口彰悟、山根視來以及中場相馬勇紀。其餘20名成員都在歐洲效力，當中包括在西甲皇家蘇斯達的久保建英、英超阿仙奴的富安健洋、白禮頓的三笘薰、法甲摩納哥的南野拓實及德甲法蘭克福的鎌田大地等。然而目前仍然有傷的板倉滉、守田英正及淺野拓磨都仍然入選，相反包括在蘇超表現突出的前鋒古橋亨梧及旗手怜央，與神戶勝利船的大迫勇也及柏林聯的原口元氣則未有入選。

日本隊26人名單

川島永嗣（史特拉斯堡／39歲）

權田修一（清水心跳／33歲）

丹尼爾舒麥特（聖圖爾登／30歲）

長友佑都（FC東京／36歲）

吉田麻也（史浩克04／34歲）

酒井宏樹（浦和紅鑽／32歲）

谷口彰悟（川崎前鋒／31歲）

山根視來（川崎前鋒／28歲）

板倉滉（慕遜加柏／25歲）

中山雄太（哈德斯菲爾德／25歲）

富安健洋（阿仙奴／23歲）

伊藤洋輝（史特加／23歲）

柴崎岳（雷加利斯／30歲）

遠藤航（史特加／29歲）

守田英正（士砵亭／27歲）

鎌田大地（法蘭克福／26歲）

相馬勇紀（名古屋鯨魚／25歲）

三笘薰（白禮頓／25歲）

堂安律（弗賴堡／24歲）

田中碧（杜塞爾多夫／24歲）

久保建英（皇家蘇斯達／21歲）

淺野拓磨（波琴／27歲）

南野拓實（摩納哥／27歲）

伊東純也（蘭斯／29歲）

前田大然（些路迪／25歲）

上田綺世（布魯日舒高／24歲）