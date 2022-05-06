世界盃︱智利指控厄瓜多爾球員偽造身分　若屬實或被取消參賽資格

智利足協向國際足協（FIFA）作出投訴，指厄瓜多爾派出不合資格球員在世界盃外圍賽中上陣，並指涉事的厄瓜多爾國腳巴朗卡斯迪路（Byron Castillo）事實為一個哥倫比亞人，但他偽造身分及年齡以取得厄瓜多爾的代表資格。

智利指控巴朗卡斯迪路偽造出生日期及國籍，以讓他可以代表厄瓜多爾。而有指根據FIFA的規則，若智利的指控屬實，厄瓜多爾可能面對被取消今年的世界盃參賽資格。智利就要求，FIFA按照規例將卡斯迪路有份上陣的8場比賽全部判為落敗，令相關8場比賽的對手全部可獲得3分，以若以此計算，智利將會由外圍賽的第7位，躍升至第4位，直接取代厄瓜多爾獲得決賽周的晉級資格。

智利指厄國足協知情

智利方面指：「有無數的證據可以證明這個球員是1995年7月25日在哥倫比亞的圖馬科出生，而不是1998年11月10日在厄瓜多爾出生。」而智利指厄瓜多爾的足協是知道卡斯迪路為哥倫比亞人，並表明這是一個嚴重的事件。有報道指出，厄瓜多爾當局一直有調查卡斯迪路的身分，並至去年才讓他入選國家隊。

卡斯迪路的國籍問題在2017年已經出現，當時厄瓜多爾因為存疑而將他排除出U20國家隊，並被指於2019年偽造出生證明文件，而他也因為文件的問題，在2015年被球會放棄。