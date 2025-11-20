世界盃｜決賽周抽籤種子球隊確定　德國荷蘭重列第一種子

世界盃決賽周分組的排名已獲確認，當中除了3支主辦國外，包括英格蘭、葡萄牙等將列為第1種子，而德國及荷蘭也在今屆重新成為第1種子。抽籤儀式將在下月5日在美國的華盛頓舉行，同時今晚（20日）會在國際足協（FIFA）總部，為歐洲區外圍賽的附加賽以及跨區附加賽進行抽籤。

明年決賽周的抽籤，會在12月5日在華盛頓的甘迺迪中心舉行，預計美國總統特朗普（Donald Trump）將會出席。明年賽事將是首屆擴充至48隊的決賽周，並會將48隊分成12個小組，每組前2名直接晉級32強，同時會有8支最佳第3名可以晉級。而抽籤的種子順位已經確定，當中包括3支主辦國美國、加拿大及墨西哥，現時世界排名第1的西班牙及衞冕球隊的阿根廷都是第1種子之列，其他7隊包括法國、英格蘭、葡萄牙、巴西、荷蘭、比利時及德國。