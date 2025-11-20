世界盃｜決賽周抽籤種子球隊確定　德國荷蘭重列第一種子

世界盃決賽周分組的排名已獲確認，當中除了3支主辦國外，包括英格蘭、葡萄牙等將列為第1種子，而德國及荷蘭也在今屆重新成為第1種子。抽籤儀式將在下月5日在美國的華盛頓舉行，同時今晚（20日）會在國際足協（FIFA）總部，為歐洲區外圍賽的附加賽以及跨區附加賽進行抽籤。
明年決賽周的抽籤，會在12月5日在華盛頓的甘迺迪中心舉行，預計美國總統特朗普（Donald Trump）將會出席。明年賽事將是首屆擴充至48隊的決賽周，並會將48隊分成12個小組，每組前2名直接晉級32強，同時會有8支最佳第3名可以晉級。而抽籤的種子順位已經確定，當中包括3支主辦國美國、加拿大及墨西哥，現時世界排名第1的西班牙及衞冕球隊的阿根廷都是第1種子之列，其他7隊包括法國、英格蘭、葡萄牙、巴西、荷蘭、比利時及德國。
至於上屆四強及前屆亞軍的克羅地亞，將列入第2種子。同為第2種子還包括亞洲的日本、南韓及澳洲，另外4個歐洲區附加賽及2個跨區附加賽的名額，因為在抽籤時仍未會確定，故此全部都列入第4種子。而2個附加賽的對賽會在今晚舉行，當中意大利、丹麥、土耳其及烏克蘭作為歐洲附加賽第一種子，波蘭、威爾斯、捷克及斯洛伐克為第2種子，而第1種子球隊會對第4種子，第2種子球隊會對第3。比賽在明年3月26日進行首場對賽，決賽會在之後舉行。至於跨區附加賽，伊拉克及剛果民主共和國列入種子，會率先晉身跨區附加賽決賽，而其餘4隊會先對賽，比賽已確定在墨西哥的瓜達拉哈拉以及蒙特雷舉行。
世界盃決賽周抽籤檔次：
第1種子：美國、墨西哥、加拿大、西班牙、阿根廷、法國、英格蘭、巴西、葡萄牙、荷蘭、比利時、德國
第2種子：克羅地亞、摩洛哥、哥倫比亞、烏拉圭、瑞士、日本、塞內加爾、伊朗、南韓、厄瓜多爾、奧地利、澳洲
第3種子：挪威、巴拿馬、埃及、阿爾及利亞、蘇格蘭、巴拉圭、突尼西亞、科特迪瓦、烏茲別克、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非
第4種子：約旦、佛德角、加納、庫拉索、海地、新西蘭、4支歐洲區附加賽、2支跨區附加賽球隊
世界盃外圍賽附加賽：
歐洲區第1種子：意大利、丹麥、土耳其、烏克蘭
歐洲區第2種子：波蘭、威爾斯、捷克、斯洛伐克
歐洲區第3種子：愛爾蘭、阿爾巴尼亞、波斯尼亞、科索沃、
歐洲區第4種子：北愛爾蘭、羅馬尼亞、瑞典、北馬其頓
跨區附加賽種子：剛果民主共和國、伊拉克
跨區附加賽非種子：玻利維亞、牙買加、新喀里多尼亞、蘇里南