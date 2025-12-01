世界盃｜決賽周星期五抽籤　伊朗因入境美國簽證問題杯葛

明年世界盃決賽周雖然仍有6個席位未定，不過周五（5日）就會進行分組賽的抽籤。不過取得亞洲區資格的伊朗宣布會杯葛今次抽籤儀式，原因是被美國限制入境簽證的數量。

據伊朗《德克蘭時報》報道，美國僅向伊朗發出4張簽證，當中並不包括伊朗足協的主席塔伊（Mehdi Taj）。塔伊表示已向國際足協會長的恩芬天奴（Gianni Infantino）提出有關的問題，不過他在上周四（11月27日）在電視上表示：「我們評估各種可行的方案，具體將取決於時間和情況。我們與伊朗外交部及其他相關部門保持密切溝通，並將在適當的時候做出必要的決定。伊朗足協目前的立場是，除非所有簽證都已發放，否則任何人都不會參加此次活動。」