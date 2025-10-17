世界盃｜決賽周門票已賣過百萬張　英格蘭德國巴西球迷踴躍

國際足協（FIFA）於美國時間周四（16日）表示，世界盃2026決賽周的門票銷售啟動至今已超過一百萬張。

如預期一樣，購票需求最高的地區來自美國、加拿大和墨西哥這3個主辦國。國際足協指出，儘管目前48個參賽名額中僅有28個已確定，但來自212個國家和地區的球迷，已經開始搶購。

在已購票數量排名前10的地區中，緊隨3個主辦國，依次為英格蘭、德國、巴西、西班牙、哥倫比亞、阿根廷和法國。賽事將於2026年6月11日至7月19日舉行。

國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在聲明中表示：「這是一個令人難以置信的反應，也顯示這屆史上規模最大、最具包容性的世界盃正激發全球球迷的熱情。」

決賽最貴票價44.7萬港元

國際足協同時宣布，官方轉售平台已經開放。以決賽門票為例，目前在轉售網站上的價格介乎每張9,538美元（7.4萬港元）至57,500美元（約44.7萬港元）。