世界盃｜決賽周門票已賣過百萬張　英格蘭德國巴西球迷踴躍

國際足協（FIFA）於美國時間周四（16日）表示，世界盃2026決賽周的門票銷售啟動至今已超過一百萬張。
如預期一樣，購票需求最高的地區來自美國、加拿大和墨西哥這3個主辦國。國際足協指出，儘管目前48個參賽名額中僅有28個已確定，但來自212個國家和地區的球迷，已經開始搶購。
在已購票數量排名前10的地區中，緊隨3個主辦國，依次為英格蘭、德國、巴西、西班牙、哥倫比亞、阿根廷和法國。賽事將於2026年6月11日至7月19日舉行。
國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在聲明中表示：「這是一個令人難以置信的反應，也顯示這屆史上規模最大、最具包容性的世界盃正激發全球球迷的熱情。」
決賽最貴票價44.7萬港元
國際足協同時宣布，官方轉售平台已經開放。以決賽門票為例，目前在轉售網站上的價格介乎每張9,538美元（7.4萬港元）至57,500美元（約44.7萬港元）。
國際足協並未披露具體場次的銷售數據，也未公佈主辦城市的分佈情況。此外，與以往自1990年以來的世界盃不同，本屆尚未公布完整的票價表。
雖然門票銷售火熱，但對部份球迷而言仍存在額外挑戰，特別是簽證問題。美國加強移民審查之際，外國球迷需確認能否順利入境。
首輪門票購買者是從450萬名申請者中經抽籤選出。國際足協表示，下一輪抽籤將於10月27日開放，屆時將發售全部104場比賽的單場門票，以及球場與球隊專屬套票。
根據場館容量統計，本屆世界盃決賽周賽事在北美16個球場合計約有710萬個座位，但目前仍未知其中多少座位將向公眾開放銷售。
數據顯示，最低票價為60美元，約40場比賽提供此級別門票，其餘比賽的票價普遍更高。
門票「動態定價」
國際足協將首次採用「動態定價」制度，票價將隨市場需求變化。第二階段中籤者可於11月中至12月初購票，而第三階段的隨機抽籤將在12月5日最終分組抽籤後啟動。
