世界盃︱澳洲足總發片批評卡塔爾人權　球隊照打決賽周

澳洲足總在周四（27日）為國家隊發聲明影片，片中批評卡塔爾的人權狀況。是首支出席世界盃的球隊作出有關官方聲明，不過澳洲仍會參與世界盃決賽周的賽事。

澳洲足總在網頁上發出聲明，當中，有16名澳洲國家隊成員參與影片，批評卡塔爾在對待外勞以及LGBTQ+人士的人權問題。16名球員包括隊長的馬菲賴恩（Mat Ryan）、新特蘭守將的拜利胡禮（Bailey Wright）、赫斯的基爾盧尼斯（Kye Rowles），以及澳洲職業球員工會主席的阿歷斯韋堅遜（Alex Wilkinson）。

聲明指出，勞工所承受的痛苦以及其家人是不能被忽視。球員在聲明表示：「解決這些議題是不輕易，因為我們也沒有所有的答案。我們與國際職業球員協會（FIFPro）、国際建策及林業工會、國際工會聯合會站在同一線，尋求改革在卡塔爾潛藏已久的問題。這必須包括成立移民資源中心，為那些被剝削的人們提供有效的補救措施，以及解除同性戀的刑事化。這些都是人們的基本權利，並且可以確保卡塔爾持續進步，同時這留下的遺產，會超越世界盃的終場哨子。」

首支發聲決賽周隊伍

這是首次有參賽的世界盃隊伍為卡塔爾的人權作出批評，而澳洲會在11月20日展開決賽周的首場比賽。澳洲同組的對手丹麥，球隊的球衣製造廠商，稱因為抗議卡塔爾人權，而為丹麥推出會徽及廠商不顯眼的比賽球衣，以及一件黑色的球衣。